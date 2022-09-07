https://ria.ru/20220907/putin-1815129702.html
Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергии
Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергии - РИА Новости, 07.09.2022
Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергии
Россия может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов, заявил Владимир Путин во время... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:56
2022-09-07T13:56
2022-09-07T14:55
экономика
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
европа
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов, заявил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. "Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни волчий хвост", — сказал он. Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на прошлой неделе подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть. В Москве в ответ предупредили, что государства, решившиеся на этот шаг, останутся без российского топлива. ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, европа
Экономика, Владимир Путин, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Европа
13:56 07.09.2022 (обновлено: 14:55 07.09.2022)
Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергии
Путин шуткой про волчий хвост пригрозил оставить ЕС без энергии при нарушении контрактов
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов, заявил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.
"Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни волчий хвост", — сказал он.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на прошлой неделе подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть. В Москве в ответ предупредили, что государства, решившиеся на этот шаг, останутся без российского топлива.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.