https://ria.ru/20220907/putin-1815129702.html

Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергии

Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергии - РИА Новости, 07.09.2022

Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергии

Россия может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов, заявил Владимир Путин во время... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:56

2022-09-07T13:56

2022-09-07T14:55

экономика

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

европа

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов, заявил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. "Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни волчий хвост", — сказал он. Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на прошлой неделе подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть. В Москве в ответ предупредили, что государства, решившиеся на этот шаг, останутся без российского топлива. ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

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Севастиан Котов

экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, европа