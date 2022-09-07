https://ria.ru/20220907/putin-1815082676.html
Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами
Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами
Российский бизнес в условиях санкций демонстрирует высокий уровень ответственности перед страной и гражданами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:08
2022-09-07T12:08
2022-09-07T12:15
владимир путин
вэф-2022
русский (остров)
россия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский бизнес в условиях санкций демонстрирует высокий уровень ответственности перед страной и гражданами, заявил президент России Владимир Путин."Предпринимательское сообщество в целом российское сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу за это поблагодарить",- сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владимир путин, вэф-2022, русский (остров), россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток
Владимир Путин, ВЭФ-2022, Русский (остров), Россия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владивосток
12:08 07.09.2022 (обновлено: 12:15 07.09.2022)
Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами
Путин: бизнес демонстрирует высокий уровень ответственности перед россиянами