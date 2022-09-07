https://ria.ru/20220907/putin-1815082676.html

Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами

Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами

Российский бизнес в условиях санкций демонстрирует высокий уровень ответственности перед страной и гражданами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:08

2022-09-07T12:08

2022-09-07T12:15

владимир путин

вэф-2022

русский (остров)

россия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815052681_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_3f32c4dcd95571da8e47ecf286ca7f6f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский бизнес в условиях санкций демонстрирует высокий уровень ответственности перед страной и гражданами, заявил президент России Владимир Путин."Предпринимательское сообщество в целом российское сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу за это поблагодарить",- сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/biznes-1815036747.html

русский (остров)

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, вэф-2022, русский (остров), россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток