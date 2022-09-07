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Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами
Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами
Российский бизнес в условиях санкций демонстрирует высокий уровень ответственности перед страной и гражданами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:08
2022-09-07T12:15
владимир путин
вэф-2022
русский (остров)
россия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский бизнес в условиях санкций демонстрирует высокий уровень ответственности перед страной и гражданами, заявил президент России Владимир Путин."Предпринимательское сообщество в целом российское сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу за это поблагодарить",- сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владимир путин, вэф-2022, русский (остров), россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток
Владимир Путин, ВЭФ-2022, Русский (остров), Россия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владивосток
12:08 07.09.2022 (обновлено: 12:15 07.09.2022)
 
Путин заявил о высоком уровне ответственности бизнеса перед россиянами

Путин: бизнес демонстрирует высокий уровень ответственности перед россиянами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский бизнес в условиях санкций демонстрирует высокий уровень ответственности перед страной и гражданами, заявил президент России Владимир Путин.
"Предпринимательское сообщество в целом российское сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу за это поблагодарить",- сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:45
Путин: бизнес развернул логистику в страны, готовые сотрудничать с Россией
 
Владимир ПутинВЭФ-2022Русский (остров)РоссияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Владивосток
 
 
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