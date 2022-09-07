https://ria.ru/20220907/putin-1815073595.html
Путин попросил правительство обратить внимание на добычу дефицитного сырья
Путин попросил правительство обратить внимание на добычу дефицитного сырья - РИА Новости, 07.09.2022
Путин попросил правительство обратить внимание на добычу дефицитного сырья
Президент России Владимир Путин попросил правительство обратить особое внимание на геологоразведку и переработку дефицитного сырья, например лития, а также... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:35
2022-09-07T11:35
2022-09-07T11:39
экономика
технологии
владимир путин
россия
владивосток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство обратить особое внимание на геологоразведку и переработку дефицитного сырья, например лития, а также принять меры в сфере добычи водных биоресурсов и распределения инвестиционных квот, чтобы получаемые государством средства шли на развитие инфраструктуры регионов, повышение доходов местных граждан.Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, глава государства заявил, что Минприроды вместе с Минпромторгом определили потребности национальной экономики в стратегическом сырье, и эти сведения будут положены в основу обновленной стратегии развития российской минерально-сырьевой базы с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года."При этом особое внимание нужно уделить геологоразведке и переработке дефицитного сырья, например титана, марганца, лития, ниобия, которые используются в металлургии, медицинской и химической промышленности, микроэлектронике, в авиастроении и других отраслях, в новых технологиях накопления и передачи энергии", - указал Путин."Отдельно прошу правительство посмотреть на ситуацию в сфере добычи биоресурсов, где у нас действует механизм инвестиционных квот. Здесь важно добиться сбалансированного роста, полной загрузки производственных мощностей, а также обеспечить гармоничное развитие инфраструктуры регионов", - продолжил президент."Хочу подчеркнуть: средства, которые получает государство от использования водных биоресурсов, должны в приоритетном порядке идти на развитие инфраструктуры сельских территорий, на поддержку занятости, повышение доходов местных граждан. И прошу правительство принять конкретные меры на этот счет, мы много раз это обсуждали", - добавил Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/khakasiya-1814998539.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир путин, россия, владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Владивосток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:35 07.09.2022 (обновлено: 11:39 07.09.2022)
Путин попросил правительство обратить внимание на добычу дефицитного сырья
Путин призвал правительство обратить внимание на дефицитное сырье и водные биоресурсы
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство обратить особое внимание на геологоразведку и переработку дефицитного сырья, например лития, а также принять меры в сфере добычи водных биоресурсов и распределения инвестиционных квот, чтобы получаемые государством средства шли на развитие инфраструктуры регионов, повышение доходов местных граждан.
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, глава государства заявил, что Минприроды
вместе с Минпромторгом
определили потребности национальной экономики в стратегическом сырье, и эти сведения будут положены в основу обновленной стратегии развития российской минерально-сырьевой базы с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года.
"При этом особое внимание нужно уделить геологоразведке и переработке дефицитного сырья, например титана, марганца, лития, ниобия, которые используются в металлургии, медицинской и химической промышленности, микроэлектронике, в авиастроении и других отраслях, в новых технологиях накопления и передачи энергии", - указал Путин.
"Отдельно прошу правительство посмотреть на ситуацию в сфере добычи биоресурсов, где у нас действует механизм инвестиционных квот. Здесь важно добиться сбалансированного роста, полной загрузки производственных мощностей, а также обеспечить гармоничное развитие инфраструктуры регионов", - продолжил президент.
"Хочу подчеркнуть: средства, которые получает государство от использования водных биоресурсов, должны в приоритетном порядке идти на развитие инфраструктуры сельских территорий, на поддержку занятости, повышение доходов местных граждан. И прошу правительство принять конкретные меры на этот счет, мы много раз это обсуждали", - добавил Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.