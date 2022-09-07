https://ria.ru/20220907/putin-1815068950.html

Путин: у России нет проблем с реализацией потребностей в энергоресурсах

Путин: у России нет проблем с реализацией потребностей в энергоресурсах - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: у России нет проблем с реализацией потребностей в энергоресурсах

Потребности в энергоресурсах в мире так велики, что у России нет никаких проблем с их реализацией, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:20

2022-09-07T11:20

2022-09-07T11:20

экономика

владимир путин

россия

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Потребности в энергоресурсах в мире так велики, что у России нет никаких проблем с их реализацией, заявил президент Владимир Путин."Вы знаете, потребность настолько велика на мировых рынках, что у нас нет никаких проблем с реализацией", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ).В частности, он отметил, что потребности в энергоресурсах растут у такой крупной экономики, как китайская."Договоренности у нас стабильные, отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/shantazh-1815066667.html

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русский (остров)

владивосток

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Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022