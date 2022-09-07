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Путин: у России нет проблем с реализацией потребностей в энергоресурсах - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин: у России нет проблем с реализацией потребностей в энергоресурсах
Путин: у России нет проблем с реализацией потребностей в энергоресурсах - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: у России нет проблем с реализацией потребностей в энергоресурсах
Потребности в энергоресурсах в мире так велики, что у России нет никаких проблем с их реализацией, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:20
2022-09-07T11:20
экономика
владимир путин
россия
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Потребности в энергоресурсах в мире так велики, что у России нет никаких проблем с их реализацией, заявил президент Владимир Путин."Вы знаете, потребность настолько велика на мировых рынках, что у нас нет никаких проблем с реализацией", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ).В частности, он отметил, что потребности в энергоресурсах растут у такой крупной экономики, как китайская."Договоренности у нас стабильные, отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
русский (остров)
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экономика, владимир путин, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Экономика, Владимир Путин, Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
11:20 07.09.2022
 
Путин: у России нет проблем с реализацией потребностей в энергоресурсах

Путин заявил, что у России нет проблем с реализацией мировых потребностей в энергоресурсах

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Потребности в энергоресурсах в мире так велики, что у России нет никаких проблем с их реализацией, заявил президент Владимир Путин.
"Вы знаете, потребность настолько велика на мировых рынках, что у нас нет никаких проблем с реализацией", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ).
В частности, он отметил, что потребности в энергоресурсах растут у такой крупной экономики, как китайская.
"Договоренности у нас стабильные, отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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