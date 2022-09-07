https://ria.ru/20220907/putin-1815068620.html
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:18
2022-09-07T11:18
2022-09-07T11:18
экономика
владимир путин
россия
евросоюз
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать."Получая природный газ из Российской Федерации, на протяжении десятилетий экономика ведущих европейских стран имела очевидные конкурентные преимущества глобального характера. Если они считают, что им такие преимущества не нужны, - ну ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Он добавил, что Россия готова "сотрудничать с любой страной"."Таких стран в мире очень много", - добавил российский лидер.Президент России подчеркнул, что российский трубный газ всегда на несколько порядков более конкурентоспособен, чем СПГ, привозимый через океан."Это совершенно очевидная вещь", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/khlayn-1814828345.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, евросоюз, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владивосток
Экономика, Владимир Путин, Россия, Евросоюз, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владивосток
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин
Путин: если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, есть другие страны
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
"Получая природный газ из Российской Федерации, на протяжении десятилетий экономика ведущих европейских стран имела очевидные конкурентные преимущества глобального характера. Если они считают, что им такие преимущества не нужны, - ну ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Он добавил, что Россия готова "сотрудничать с любой страной".
"Таких стран в мире очень много", - добавил российский лидер.
Президент России подчеркнул, что российский трубный газ всегда на несколько порядков более конкурентоспособен, чем СПГ, привозимый через океан.
"Это совершенно очевидная вещь", - сказал он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.