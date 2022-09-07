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Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:18
2022-09-07T11:18
экономика
владимир путин
россия
евросоюз
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать."Получая природный газ из Российской Федерации, на протяжении десятилетий экономика ведущих европейских стран имела очевидные конкурентные преимущества глобального характера. Если они считают, что им такие преимущества не нужны, - ну ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Он добавил, что Россия готова "сотрудничать с любой страной"."Таких стран в мире очень много", - добавил российский лидер.Президент России подчеркнул, что российский трубный газ всегда на несколько порядков более конкурентоспособен, чем СПГ, привозимый через океан."Это совершенно очевидная вещь", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, россия, евросоюз, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владивосток
Экономика, Владимир Путин, Россия, Евросоюз, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владивосток
11:18 07.09.2022
 
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин

Путин: если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, есть другие страны

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
"Получая природный газ из Российской Федерации, на протяжении десятилетий экономика ведущих европейских стран имела очевидные конкурентные преимущества глобального характера. Если они считают, что им такие преимущества не нужны, - ну ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:00
Мин Аунг Хлайн: Мьянма хочет покупать нефтепродукты у России за рубли
Он добавил, что Россия готова "сотрудничать с любой страной".
"Таких стран в мире очень много", - добавил российский лидер.
Президент России подчеркнул, что российский трубный газ всегда на несколько порядков более конкурентоспособен, чем СПГ, привозимый через океан.
"Это совершенно очевидная вещь", - сказал он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЕвросоюзВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Владивосток
 
 
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