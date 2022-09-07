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Путин заявил, что Россия защитила сферу добычи сырья - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил, что Россия защитила сферу добычи сырья
Путин заявил, что Россия защитила сферу добычи сырья - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что Россия защитила сферу добычи сырья
Россия защитила сферу добычи сырья от действий недружественных стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:57
2022-09-07T09:57
экономика
владимир путин
россия
дальневосточный федеральный университет
владивосток
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия защитила сферу добычи сырья от действий недружественных стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий. Теперь только компании в российской юрисдикции имеют право осваивать наши природные ресурсы", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
09:57 07.09.2022
 
Путин заявил, что Россия защитила сферу добычи сырья

Путин: Россия защитила сферу добычи сырья от действий недружественных стран

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия защитила сферу добычи сырья от действий недружественных стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий. Теперь только компании в российской юрисдикции имеют право осваивать наши природные ресурсы", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:49
Путин заявил, что Россия делает ставку на умное освоение природных богатств
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияДальневосточный федеральный университетВладивостокВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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