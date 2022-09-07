https://ria.ru/20220907/putin-1815041524.html

Путин заявил, что Россия защитила сферу добычи сырья

Путин заявил, что Россия защитила сферу добычи сырья - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что Россия защитила сферу добычи сырья

Россия защитила сферу добычи сырья от действий недружественных стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:57

2022-09-07T09:57

2022-09-07T09:57

экономика

владимир путин

россия

дальневосточный федеральный университет

владивосток

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия защитила сферу добычи сырья от действий недружественных стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий. Теперь только компании в российской юрисдикции имеют право осваивать наши природные ресурсы", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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экономика, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)