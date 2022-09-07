Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, заявил Путин
Путин: во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, закрываются предприятия
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВыступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, в итоге там закрываются предприятия, они лишены энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность - все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах", - сказал он.
Президент напомнил, что весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. Одна из причин - разрыв деловых связей с Россией. Власти ЕС лишают европейские предприятия эгергоресурсов, сырья, рынков сбыта.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.