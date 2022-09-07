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Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, заявил Путин
Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, заявил Путин
Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, в итоге там закрываются предприятия, они лишены энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:54
2022-09-07T09:54
владимир путин
россия
европа
евросоюз
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, в итоге там закрываются предприятия, они лишены энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме."Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность - все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах", - сказал он.Президент напомнил, что весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. Одна из причин - разрыв деловых связей с Россией. Власти ЕС лишают европейские предприятия эгергоресурсов, сырья, рынков сбыта.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html
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владимир путин, россия, европа, евросоюз, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, в мире
Владимир Путин, Россия, Европа, Евросоюз, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, В мире
09:54 07.09.2022
 
Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, заявил Путин

Путин: во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, закрываются предприятия

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВыступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, в итоге там закрываются предприятия, они лишены энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность - все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах", - сказал он.
Президент России Владимир Путин
08:57
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
Президент напомнил, что весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. Одна из причин - разрыв деловых связей с Россией. Власти ЕС лишают европейские предприятия эгергоресурсов, сырья, рынков сбыта.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:16
Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок
 
Владимир ПутинРоссияЕвропаЕвросоюзВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022В мире
 
 
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