https://ria.ru/20220907/putin-1815040420.html

Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, заявил Путин

Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, заявил Путин

Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, в итоге там закрываются предприятия, они лишены энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:54

2022-09-07T09:54

2022-09-07T09:54

владимир путин

россия

европа

евросоюз

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Во имя пресловутого единения Запада в топку бросается все, в итоге там закрываются предприятия, они лишены энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме."Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность - все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах", - сказал он.Президент напомнил, что весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. Одна из причин - разрыв деловых связей с Россией. Власти ЕС лишают европейские предприятия эгергоресурсов, сырья, рынков сбыта.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

https://ria.ru/20220907/zapad-1815026389.html

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Севастиан Котов

владимир путин, россия, европа, евросоюз, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, в мире