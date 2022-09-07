https://ria.ru/20220907/putin-1815039661.html

Россия с 24 февраля ничего не потеряла, заявил Путин

Россия с 24 февраля ничего не потеряла, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Россия с 24 февраля ничего не потеряла, заявил Путин

С началом военной операции на Украине Россия ничего не потеряла, а главным приобретением РФ стало укрепление суверенитета, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:49

2022-09-07T09:49

2022-09-07T10:30

россия

в мире

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. С началом военной операции на Украине Россия ничего не потеряла, а главным приобретением РФ стало укрепление суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."Уверен, ничего мы не потеряли (с началом операции на Украине - ред.) и ничего не потеряем. Главное приобретение - это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", - сказал российский лидер.По словам Путина, в отношении к операции происходит "определенная поляризация" и в мире, и внутри страны. "Но я считаю, что это пойдёт только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперёд, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете", - заявил Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022