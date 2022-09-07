Рейтинг@Mail.ru
Россия с 24 февраля ничего не потеряла, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/putin-1815039661.html
Россия с 24 февраля ничего не потеряла, заявил Путин
Россия с 24 февраля ничего не потеряла, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Россия с 24 февраля ничего не потеряла, заявил Путин
С началом военной операции на Украине Россия ничего не потеряла, а главным приобретением РФ стало укрепление суверенитета, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:49
2022-09-07T10:30
россия
в мире
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815038204_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_626a5b2927b6167a388e078c11392acb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. С началом военной операции на Украине Россия ничего не потеряла, а главным приобретением РФ стало укрепление суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."Уверен, ничего мы не потеряли (с началом операции на Украине - ред.) и ничего не потеряем. Главное приобретение - это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", - сказал российский лидер.По словам Путина, в отношении к операции происходит "определенная поляризация" и в мире, и внутри страны. "Но я считаю, что это пойдёт только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперёд, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете", - заявил Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html
https://ria.ru/20220907/podlost-1814993057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815038204_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_7441f67cc164aaf346037d30ae273c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Россия, В мире, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
09:49 07.09.2022 (обновлено: 10:30 07.09.2022)
 
Россия с 24 февраля ничего не потеряла, заявил Путин

Путин назвал укрепление суверенитета главным приобретением России в ходе СВО на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВыступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. С началом военной операции на Украине Россия ничего не потеряла, а главным приобретением РФ стало укрепление суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума.
"Уверен, ничего мы не потеряли (с началом операции на Украине - ред.) и ничего не потеряем. Главное приобретение - это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин
08:57
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
По словам Путина, в отношении к операции происходит "определенная поляризация" и в мире, и внутри страны. "Но я считаю, что это пойдёт только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперёд, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете", - заявил Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
04:00
В США раскрыли "подлость" политики на Украине
 
РоссияВ миреВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала