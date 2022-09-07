https://ria.ru/20220907/putin-1815034501.html
Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни
Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни - РИА Новости, 07.09.2022
Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни
Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:39
2022-09-07T09:39
2022-09-07T09:49
дальний восток
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы, заявил президент России Владимир Путин."Все наши решения в экономике, в социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное, чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным место для жизни, учебы, работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей",- сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20220907/putin-1815027024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Дальний Восток, Экономика, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
09:39 07.09.2022 (обновлено: 09:49 07.09.2022)
Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни
Путин: Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, учебы и работы