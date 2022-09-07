https://ria.ru/20220907/putin-1815034501.html

Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни

Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни - РИА Новости, 07.09.2022

Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни

Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:39

2022-09-07T09:39

2022-09-07T09:49

дальний восток

экономика

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы, заявил президент России Владимир Путин."Все наши решения в экономике, в социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное, чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным место для жизни, учебы, работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей",- сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20220907/putin-1815027024.html

дальний восток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

дальний восток, экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)