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Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни
Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни - РИА Новости, 07.09.2022
Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни
Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:39
2022-09-07T09:49
дальний восток
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы, заявил президент России Владимир Путин."Все наши решения в экономике, в социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное, чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным место для жизни, учебы, работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей",- сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
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дальний восток, экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Дальний Восток, Экономика, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
09:39 07.09.2022 (обновлено: 09:49 07.09.2022)
 
Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни

Путин: Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, учебы и работы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы, заявил президент России Владимир Путин.
"Все наши решения в экономике, в социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное, чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным место для жизни, учебы, работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей",- сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
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Дальний ВостокЭкономикаВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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