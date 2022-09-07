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Экономика азиатских стран растет быстрее западных, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Экономика азиатских стран растет быстрее западных, заявил Путин
Экономика азиатских стран растет быстрее западных, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Экономика азиатских стран растет быстрее западных, заявил Путин
Экономика азиатских стран растет быстрее западных, эта тенденция будет продолжаться в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:25
2022-09-07T09:37
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
в мире
владимир путин
азия
сша
евросоюз
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Экономика азиатских стран растет быстрее западных, эта тенденция будет продолжаться в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Напомню, в последние 10 лет ВВП стран Азии рос ежегодно приблизительно на 5%, тогда как мировой – на 3%; США - 2%, в ЕС на 1,2%. Но важно даже не это, важно, что эта тенденция продолжается. К чему это неизбежно будет приводить? В результате доля экономик Азии в глобальном ВВП будет расти и вырастет с 37,1% в 2015 году, до 45% в 2027 и дальше этот тренд наверняка будет сохраняться", - сказал Путин.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, в мире, владимир путин, азия, сша, евросоюз
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, В мире, Владимир Путин, Азия, США, Евросоюз
09:25 07.09.2022 (обновлено: 09:37 07.09.2022)
 
Экономика азиатских стран растет быстрее западных, заявил Путин

Президент России Путин заявил, что экономика азиатских стран растет быстрее западных

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Экономика азиатских стран растет быстрее западных, эта тенденция будет продолжаться в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Напомню, в последние 10 лет ВВП стран Азии рос ежегодно приблизительно на 5%, тогда как мировой – на 3%; США - 2%, в ЕС на 1,2%. Но важно даже не это, важно, что эта тенденция продолжается. К чему это неизбежно будет приводить? В результате доля экономик Азии в глобальном ВВП будет расти и вырастет с 37,1% в 2015 году, до 45% в 2027 и дальше этот тренд наверняка будет сохраняться", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин
08:57
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022В миреВладимир ПутинАзияСШАЕвросоюз
 
 
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