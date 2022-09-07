https://ria.ru/20220907/putin-1815029964.html

Экономика азиатских стран растет быстрее западных, заявил Путин

Экономика азиатских стран растет быстрее западных, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Экономика азиатских стран растет быстрее западных, заявил Путин

Экономика азиатских стран растет быстрее западных, эта тенденция будет продолжаться в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:25

2022-09-07T09:25

2022-09-07T09:37

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Экономика азиатских стран растет быстрее западных, эта тенденция будет продолжаться в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Напомню, в последние 10 лет ВВП стран Азии рос ежегодно приблизительно на 5%, тогда как мировой – на 3%; США - 2%, в ЕС на 1,2%. Но важно даже не это, важно, что эта тенденция продолжается. К чему это неизбежно будет приводить? В результате доля экономик Азии в глобальном ВВП будет расти и вырастет с 37,1% в 2015 году, до 45% в 2027 и дальше этот тренд наверняка будет сохраняться", - сказал Путин.

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, в мире, владимир путин, азия, сша, евросоюз