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Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, заявил Путин
Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, заявил Путин
Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны, заявил на пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:24
2022-09-07T10:12
владимир путин
экономика
восточный экономический форум (вэф)
евросоюз
россия
украина
вэф-2022
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны, заявил на пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с вывозом украинского зерна.Во время выступления Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС."Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают их обманывать", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владимир путин, экономика, восточный экономический форум (вэф), евросоюз, россия, украина, вэф-2022, владивосток
Владимир Путин, Экономика, Восточный экономический форум (ВЭФ), Евросоюз, Россия, Украина, ВЭФ-2022, Владивосток
09:24 07.09.2022 (обновлено: 10:12 07.09.2022)
 
Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, заявил Путин

Путин: европейские страны продолжают действовать как колонизаторы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны, заявил на пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с вывозом украинского зерна.
Во время выступления Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
"Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают их обманывать", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:25
Экономика азиатских стран растет быстрее западных, заявил Путин
 
Владимир ПутинЭкономикаВосточный экономический форум (ВЭФ)ЕвросоюзРоссияУкраинаВЭФ-2022Владивосток
 
 
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