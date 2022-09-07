https://ria.ru/20220907/putin-1815029800.html

Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, заявил Путин

Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, заявил Путин

Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны, заявил на пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:24

2022-09-07T09:24

2022-09-07T10:12

владимир путин

экономика

восточный экономический форум (вэф)

евросоюз

россия

украина

вэф-2022

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны, заявил на пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с вывозом украинского зерна.Во время выступления Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС."Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают их обманывать", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/putin-1815029964.html

россия

украина

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владимир путин, экономика, восточный экономический форум (вэф), евросоюз, россия, украина, вэф-2022, владивосток