https://ria.ru/20220907/putin-1815027024.html

Путин рассказал об инфляции в России

Путин рассказал об инфляции в России - РИА Новости, 07.09.2022

Путин рассказал об инфляции в России

Годовая инфляция в РФ немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:31

2022-09-07T09:31

2022-09-07T09:56

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

владимир путин

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума."У нас она где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличие от западных экономик, - на снижение", - сказал он.Инфляция в РФ ко второму кварталу следующего года, по мнению экспертов, выйдет к целевому уровню, заявил президент России Владимир Путин."Инфляция в США составила 8,5%, у нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличии от западных экономик, - на снижение. Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%, а по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели - кто-то говорит 5-6%, а кто-то говорит, что будет достигнут и уровень 4%". - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810944379.html

https://ria.ru/20220906/ekonomika-1814792794.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, владимир путин, экономика