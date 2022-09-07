09:31 07.09.2022 (обновлено: 09:56 07.09.2022)
Путин рассказал об инфляции в России
Президент Путин спрогнозировал инфляцию в России к концу 2022 года на уровне около 12%
© POOL
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"У нас она где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличие от западных экономик, - на снижение", - сказал он.
20 августа, 11:49Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
Инфляция в РФ ко второму кварталу следующего года, по мнению экспертов, выйдет к целевому уровню, заявил президент России Владимир Путин.
"Инфляция в США составила 8,5%, у нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличии от западных экономик, - на снижение. Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%, а по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели - кто-то говорит 5-6%, а кто-то говорит, что будет достигнут и уровень 4%". - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.