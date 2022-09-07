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Путин рассказал об инфляции в России - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин рассказал об инфляции в России
Путин рассказал об инфляции в России - РИА Новости, 07.09.2022
Путин рассказал об инфляции в России
Годовая инфляция в РФ немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:31
2022-09-07T09:56
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
владимир путин
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума."У нас она где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличие от западных экономик, - на снижение", - сказал он.Инфляция в РФ ко второму кварталу следующего года, по мнению экспертов, выйдет к целевому уровню, заявил президент России Владимир Путин."Инфляция в США составила 8,5%, у нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличии от западных экономик, - на снижение. Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%, а по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели - кто-то говорит 5-6%, а кто-то говорит, что будет достигнут и уровень 4%". - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810944379.html
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, владимир путин, экономика
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Владимир Путин, Экономика
09:31 07.09.2022 (обновлено: 09:56 07.09.2022)
 
Путин рассказал об инфляции в России

Президент Путин спрогнозировал инфляцию в России к концу 2022 года на уровне около 12%

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"У нас она где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличие от западных экономик, - на снижение", - сказал он.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
20 августа, 11:49
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
Инфляция в РФ ко второму кварталу следующего года, по мнению экспертов, выйдет к целевому уровню, заявил президент России Владимир Путин.
"Инфляция в США составила 8,5%, у нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличии от западных экономик, - на снижение. Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%, а по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели - кто-то говорит 5-6%, а кто-то говорит, что будет достигнут и уровень 4%". - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 12:25
Решетников рассказал о базовом сценарии роста экономики России к 2030 году
По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Владимир ПутинЭкономика
 
 
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