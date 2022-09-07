https://ria.ru/20220907/putin-1815026787.html

США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин

США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин

США, преследуя свои интересы, никогда себя ни в чем не ограничивают и не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:17

2022-09-07T09:17

2022-09-07T09:26

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

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владимир путин

сша

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. США, преследуя свои интересы, никогда себя ни в чем не ограничивают и не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин."И неудивительно, если по итогам ниши европейского бизнеса, как на континенте, так и на глобальном рынке, в целом и в результате займут их американские покровители. Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

https://ria.ru/20220907/zerno-1815029703.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, владивосток, владимир путин, сша, россия