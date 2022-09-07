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США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин
США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин
США, преследуя свои интересы, никогда себя ни в чем не ограничивают и не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:17
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восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. США, преследуя свои интересы, никогда себя ни в чем не ограничивают и не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин."И неудивительно, если по итогам ниши европейского бизнеса, как на континенте, так и на глобальном рынке, в целом и в результате займут их американские покровители. Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, владивосток, владимир путин, сша, россия
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Владивосток, Владимир Путин, США, Россия
09:17 07.09.2022 (обновлено: 09:26 07.09.2022)
 
США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин

Путин: США, преследуя свои интересы, ничем себя не ограничивают и ничего не стесняются

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. США, преследуя свои интересы, никогда себя ни в чем не ограничивают и не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И неудивительно, если по итогам ниши европейского бизнеса, как на континенте, так и на глобальном рынке, в целом и в результате займут их американские покровители. Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
“Я посоветуюсь на эту тему с президентом Турции” – Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза зерна в Европу - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:24
Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Восточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022ВладивостокВладимир ПутинСШАРоссия
 
 
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