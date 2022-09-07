https://ria.ru/20220907/putin-1815026787.html
США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин
США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин
США, преследуя свои интересы, никогда себя ни в чем не ограничивают и не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:17
2022-09-07T09:17
2022-09-07T09:26
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
владивосток
владимир путин
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9efc6d66d0f43201904101e96e87f004.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. США, преследуя свои интересы, никогда себя ни в чем не ограничивают и не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин."И неудивительно, если по итогам ниши европейского бизнеса, как на континенте, так и на глобальном рынке, в целом и в результате займут их американские покровители. Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
https://ria.ru/20220907/zerno-1815029703.html
владивосток
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_f5f2da6cc5919b1a3c3d58a7e00f2d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, владивосток, владимир путин, сша, россия
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Владивосток, Владимир Путин, США, Россия
09:17 07.09.2022 (обновлено: 09:26 07.09.2022)
США не стесняются ничего для достижения своих целей, заявил Путин
Путин: США, преследуя свои интересы, ничем себя не ограничивают и ничего не стесняются