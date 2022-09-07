https://ria.ru/20220907/putin-1815026267.html
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин
Страны Запада в попытке противостоять ходу истории подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:15
2022-09-07T09:15
2022-09-07T09:34
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны Запада в попытке противостоять ходу истории подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме того, в попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_91dc099dfd43a28021ac4fe9eb2f1cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, владимир путин, в мире
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Владимир Путин, В мире
09:15 07.09.2022 (обновлено: 09:34 07.09.2022)
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин
Президент России Путин заявил, что США подорвали основы мирового экономического порядка