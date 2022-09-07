https://ria.ru/20220907/putin-1815026267.html

США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин

США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин

Страны Запада в попытке противостоять ходу истории подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий, заявил... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:15

2022-09-07T09:15

2022-09-07T09:34

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

владимир путин

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны Запада в попытке противостоять ходу истории подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме того, в попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, владимир путин, в мире