Рейтинг@Mail.ru
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/putin-1815026267.html
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин
Страны Запада в попытке противостоять ходу истории подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:15
2022-09-07T09:34
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны Запада в попытке противостоять ходу истории подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме того, в попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_91dc099dfd43a28021ac4fe9eb2f1cb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, владимир путин, в мире
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Владимир Путин, В мире
09:15 07.09.2022 (обновлено: 09:34 07.09.2022)
 
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин

Президент России Путин заявил, что США подорвали основы мирового экономического порядка

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны Запада в попытке противостоять ходу истории подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кроме того, в попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин
08:57
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Владимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала