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Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин
Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин
Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:14
2022-09-07T09:27
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин."(В виде угроз всему миру наблюдаются) неприкрытые, агрессивные попытки (Запада) навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.Глава государства отметил, что катализаторов этих процессов стало уходящее доминирование США."Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирования Соединенных штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание, неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты", - добавил Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, сша, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, экономика
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин, США, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Экономика
09:14 07.09.2022 (обновлено: 09:27 07.09.2022)
 
Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин

Путин заявил, что сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"(В виде угроз всему миру наблюдаются) неприкрытые, агрессивные попытки (Запада) навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что катализаторов этих процессов стало уходящее доминирование США.
"Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирования Соединенных штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание, неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты", - добавил Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:18
Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Владимир ПутинСШАРоссияРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
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