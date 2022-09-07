https://ria.ru/20220907/putin-1815025653.html
Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин
Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин
Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:14
2022-09-07T09:14
2022-09-07T09:27
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
сша
россия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин."(В виде угроз всему миру наблюдаются) неприкрытые, агрессивные попытки (Запада) навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.Глава государства отметил, что катализаторов этих процессов стало уходящее доминирование США."Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирования Соединенных штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание, неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты", - добавил Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/dollar-1815026920.html
сша
россия
русский (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, сша, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, экономика
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин, США, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Экономика
09:14 07.09.2022 (обновлено: 09:27 07.09.2022)
Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин
Путин заявил, что сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"(В виде угроз всему миру наблюдаются) неприкрытые, агрессивные попытки (Запада) навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что катализаторов этих процессов стало уходящее доминирование США.
"Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирования Соединенных штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание, неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты", - добавил Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.