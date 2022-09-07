https://ria.ru/20220907/putin-1815025653.html

Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин

Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Доминирование США в мировой политике ускользает, заявил Путин

Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:14

2022-09-07T09:14

2022-09-07T09:27

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

владимир путин

сша

россия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин."(В виде угроз всему миру наблюдаются) неприкрытые, агрессивные попытки (Запада) навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.Глава государства отметил, что катализаторов этих процессов стало уходящее доминирование США."Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирования Соединенных штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание, неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты", - добавил Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/dollar-1815026920.html

сша

россия

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, сша, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, экономика