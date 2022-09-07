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Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express - РИА Новости, 07.09.2022
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
Европейские политики начали жаловаться на последствия ограничений, введенных против России, пишет Джейкоб Пол для издания Daily Express. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:57
2022-09-07T11:20
в мире
евросоюз
европа
италия
владимир путин
россия
маттео сальвини
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Европейские политики начали жаловаться на последствия ограничений, введенных против России, пишет Джейкоб Пол для издания Daily Express. В статье отмечается, что западные страны ввели в отношении России несколько пакетов санкций, призванных нанести ущерб ее экономике. Однако принятые меры привели к дефициту энергоносителей в Европе и резкому росту их стоимости, и теперь некоторые европейские политики, столкнувшись с трудностями в энергетической сфере, начали требовать отмены санкций, пишет журналист. Так, лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини призвал Евросоюз отменить ограничения в энергетической сфере. По его словам, они стали причиной ошеломляющего роста счетов за электричество, что наносит ущерб странам EC — особенно Италии, которая сильно зависит от российских энергоносителей, напоминает Пол. Журналист указывает, что доходы России при этом значительно увеличились. "Те, кто подвергся санкциям, выходят победителями, а те, кто их вводит, стоят на коленях", — резюмировалось в материале. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этой линии — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220907/shok-1814999334.html
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в мире, евросоюз, европа, италия, владимир путин, россия, маттео сальвини
В мире, Евросоюз, Европа, Италия, Владимир Путин, Россия, Маттео Сальвини
08:57 07.09.2022 (обновлено: 11:20 07.09.2022)
 
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express

Daily Express пишет, что президент России Путин на фоне санкций поставил Запад на колени

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Европейские политики начали жаловаться на последствия ограничений, введенных против России, пишет Джейкоб Пол для издания Daily Express.

"На колени!". Путин радостно потирает руки, когда ЕС умоляет отменить санкции", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что западные страны ввели в отношении России несколько пакетов санкций, призванных нанести ущерб ее экономике. Однако принятые меры привели к дефициту энергоносителей в Европе и резкому росту их стоимости, и теперь некоторые европейские политики, столкнувшись с трудностями в энергетической сфере, начали требовать отмены санкций, пишет журналист.
Так, лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини призвал Евросоюз отменить ограничения в энергетической сфере. По его словам, они стали причиной ошеломляющего роста счетов за электричество, что наносит ущерб странам EC — особенно Италии, которая сильно зависит от российских энергоносителей, напоминает Пол.
Журналист указывает, что доходы России при этом значительно увеличились.
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"Те, кто подвергся санкциям, выходят победителями, а те, кто их вводит, стоят на коленях", — резюмировалось в материале.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этой линии — ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреЕвросоюзЕвропаИталияВладимир ПутинРоссияМаттео Сальвини
 
 
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