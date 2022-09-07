08:57 07.09.2022 (обновлено: 11:20 07.09.2022)
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
Daily Express пишет, что президент России Путин на фоне санкций поставил Запад на колени
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Европейские политики начали жаловаться на последствия ограничений, введенных против России, пишет Джейкоб Пол для издания Daily Express.
"На колени!". Путин радостно потирает руки, когда ЕС умоляет отменить санкции", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что западные страны ввели в отношении России несколько пакетов санкций, призванных нанести ущерб ее экономике. Однако принятые меры привели к дефициту энергоносителей в Европе и резкому росту их стоимости, и теперь некоторые европейские политики, столкнувшись с трудностями в энергетической сфере, начали требовать отмены санкций, пишет журналист.
Так, лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини призвал Евросоюз отменить ограничения в энергетической сфере. По его словам, они стали причиной ошеломляющего роста счетов за электричество, что наносит ущерб странам EC — особенно Италии, которая сильно зависит от российских энергоносителей, напоминает Пол.
Журналист указывает, что доходы России при этом значительно увеличились.
"Те, кто подвергся санкциям, выходят победителями, а те, кто их вводит, стоят на коленях", — резюмировалось в материале.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этой линии — ухудшить жизнь миллионов людей.
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