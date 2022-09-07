https://ria.ru/20220907/puteshestviya-1814895858.html

Названы самые дорогие авиабилеты для путешествий летом

Названы самые дорогие авиабилеты для путешествий летом - РИА Новости, 07.09.2022

Названы самые дорогие авиабилеты для путешествий летом

Эксперты определили, сколько стоили самые дорогие авиабилеты летом 2022 года, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:52

2022-09-07T03:52

2022-09-07T03:52

туризм

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самолеты

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты определили, сколько стоили самые дорогие авиабилеты летом 2022 года, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что рекордную сумму заплатил один из пользователей за путешествие из Москвы в Дубай и обратно — 406 тысяч.Перелет из российской столицы в Лос-Анжелес, а затем возвращение назад обошелся одному из туристов в 368 тысяч рублей. На третьей строке списка самых дорогих авиапутешествий — визит из Москвы в Гавану. За билет в оба конца пользователь выложил 351 тысячу рублей.Путешествие из Москвы в Бостон обошлось одному из туристов в 343 тысячи рублей в оба конца. Причем покупателей было трое, потому они заплатили сразу 1,029 миллиона рублей. Замыкает пятерку наиболее дорогих перелетов маршрут из Санкт-Петербурга в мексиканский Канкун и обратно. Он обошелся туристам в 319 тысяч рублей.В десятку самых недешевых мест, куда россияне летали летом, вошли Будапешт, Майами, Денпасар, Мехико и Хьюстон.

https://ria.ru/20220802/oae-1806705594.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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