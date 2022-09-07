https://ria.ru/20220907/psb-1815071311.html

ПСБ обеспечит строительство жилья для работников ААК "Прогресс"

ПСБ обеспечит строительство жилья для работников ААК "Прогресс" - РИА Новости, 07.09.2022

ПСБ обеспечит строительство жилья для работников ААК "Прогресс"

ПСБ и "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех) в рамках Восточного экономического форума... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:28

2022-09-07T11:28

2022-09-07T11:28

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ПСБ и "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех) в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает участие банка в программах обеспечения жильем сотрудников предприятия.Согласно условиям сотрудничества, ПСБ предоставит проектное финансирование аккредитованному в банке региональному застройщику для строительства в Арсеньеве жилья, а после завершения строительства сотрудники "Прогресса" смогут воспользоваться ипотечными кредитами ПСБ по льготным ставкам для покупки квартир в новом доме."ПСБ реализует комплексную поддержку предприятий высокотехнологической промышленности, финансируя как наращивание производства и модернизацию предприятий, так и развивая проекты социальной направленности – обеспечение жильем специалистов отрасли, развитие программ долгосрочной мотивации и социальных гарантий. Человеческий капитал формирует основу стабильного развития высокотехнологической промышленности, поэтому для нас это важное направление работы. ПСБ имеет в своем арсенале ряд программ, ориентированных на развитие и поддержку кадрового потенциала. В компании "Прогресс" работает более 5 000 человек, и сегодня в рамках подписанного соглашения компания получила инструмент для обеспечения своих сотрудников жильем через механизм проектного финансирования и ипотеку от ПСБ", - сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, подписавший соглашение.

https://ria.ru/20220907/psb-1815070782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия