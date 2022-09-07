https://ria.ru/20220907/psb-1815070782.html
ПСБ поддержит стратегические проекты ОАК
ПСБ поддержит стратегические проекты ОАК - РИА Новости, 07.09.2022
ПСБ поддержит стратегические проекты ОАК
ПСБ и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:25
2022-09-07T11:25
2022-09-07T11:25
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ПСБ и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает долгосрочное взаимовыгодное партнерство, в том числе – реализацию инвестпрограмм авиастроительных проектов, включая серийный выпуск гражданских самолетов, техническое перевооружение производства и создание систем послепродажного обслуживания самолетов, произведенных компанией и ее дочерними обществами, а также финансирование лизинговых компаний в целях приобретения гражданских самолетов ОАК, сообщает пресс-служба ПСБ."ПСБ активно содействует развитию отечественного авиастроения и готов оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отрасли в наращивании производственных мощностей для создания и поддержания полного жизненного цикла авиационной техники. В рамках партнерства банк предложит удобные, учитывающие специфику отрасли, финансовые инструменты для реализации всех стратегически важных проектов компании", — сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, поставивший подпись под соглашением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)
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