https://ria.ru/20220907/psb-1815070782.html

ПСБ поддержит стратегические проекты ОАК

ПСБ поддержит стратегические проекты ОАК - РИА Новости, 07.09.2022

ПСБ поддержит стратегические проекты ОАК

ПСБ и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:25

2022-09-07T11:25

2022-09-07T11:25

новости компаний - экономика

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ПСБ и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает долгосрочное взаимовыгодное партнерство, в том числе – реализацию инвестпрограмм авиастроительных проектов, включая серийный выпуск гражданских самолетов, техническое перевооружение производства и создание систем послепродажного обслуживания самолетов, произведенных компанией и ее дочерними обществами, а также финансирование лизинговых компаний в целях приобретения гражданских самолетов ОАК, сообщает пресс-служба ПСБ."ПСБ активно содействует развитию отечественного авиастроения и готов оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отрасли в наращивании производственных мощностей для создания и поддержания полного жизненного цикла авиационной техники. В рамках партнерства банк предложит удобные, учитывающие специфику отрасли, финансовые инструменты для реализации всех стратегически важных проектов компании", — сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, поставивший подпись под соглашением.

https://ria.ru/20220823/psb-1811633384.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)