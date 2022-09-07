https://ria.ru/20220907/psaki-1815281781.html

Псаки вышла на новую работу

Псаки вышла на новую работу - РИА Новости, 07.09.2022

Псаки вышла на новую работу

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приступила к работе на телеканале MSNBC, ее программа выйдет в 2023 году, сообщает портал Wrap. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T22:41

2022-09-07T22:41

2022-09-07T22:45

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приступила к работе на телеканале MSNBC, ее программа выйдет в 2023 году, сообщает портал Wrap."Псаки приступила к работе на MSNBC, где она сосредоточится на освещении выборов и насущных проблем", - сообщает издание.Выходить передача Псаки начнет в 2023 году, говорится в сообщении. Бывшая пресс-секретарь Белого дома обещает "развенчивать" и "разоблачать чушь", цитирует издание выступление Псаки на медиаконференции в Лос-Анджелесе.Псаки в середине мая покинула Белый дом, где она проработала на должности пресс-секретаря американской администрации почти полтора года. За 16 месяцев в этом качестве она провела почти 230 брифингов, что больше, чем все пресс-секретари предыдущего президента Дональда Трампа вместе взятые, подсчитала американская пресса, в целом комплиментарно отзывающаяся о Псаки.Официальным представителем нынешней администрации Псаки стала сразу после победы Байдена на выборах 2020 года, не дождавшись даже его инаугурации. В пресс-службе Белого дома, хотя и на более скромных должностях, она работала и при предыдущем президенте-демократе Бараке Обаме.В России Псаки прославилась в бытность пресс-секретарем госдепартамента. Многочисленные оговорки и частая путаница, сочетавшиеся с резкими нападками на Москву, превратили ее тогда в объект критики и пародий. В Белом доме ошибок в заявлениях Псаки стало заметно меньше, но симпатий к России и ее лидерам не прибавилось.

https://ria.ru/20220513/psaki-1788440733.html

https://ria.ru/20220513/psaki-1788187876.html

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в мире, лос-анджелес, сша, дженнифер псаки