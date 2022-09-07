https://ria.ru/20220907/protest-1815146104.html

Левая партия проведет акцию протеста против роста цен в Германии

Левая партия проведет акцию протеста против роста цен в Германии - РИА Новости, 07.09.2022

Левая партия проведет акцию протеста против роста цен в Германии

Партия "Левых" проведёт в среду протест в Хильдесхайме, расположенном в Нижней Саксонии, против роста цен в Германии, говорится в сообщении партии. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:31

2022-09-07T14:31

2022-09-07T14:31

в мире

германия

левая (партия)

нижняя саксония

лейпциг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 7 сен – РИА Новости. Партия "Левых" проведёт в среду протест в Хильдесхайме, расположенном в Нижней Саксонии, против роста цен в Германии, говорится в сообщении партии."Под девизом "Хватит!" мы призываем к социальным протестам против роста цен в Хильдесхайме в среду, 7 сентября в 18 часов на рыночной площади", - говорится в сообщении. Как добавили в партии, протесты с такими требованиями теперь будут проходить каждую среду.Сторонники партии требуют, чтобы цены на энергию и продукты питания стали доступными. "Стоимость отопления выросла в три раза, а федеральное правительство своим законом еще больше повышает цены на газ. Газовый сбор - это самая антисоциальная мера, принятая федеральным правительством со времен введения Hartz IV (пособия для безработных)", - отмечают в партии.При этом уточняется, что социальный вопрос для "Левых" не является национальным, в этой связи партия будет выгонять с митинга тех, кто станет выражать "расистские или националистические взгляды", либо распространять "другие искаженные идеи".Таким образом, в партии хотели дистанцироваться от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая также, как и "Левые", запустила свою протестную кампанию в стране с 8 сентября. АдГ проводит ее под лозунгом "Жаркая осень вместо холодных ног - наша страна превыше всего".Ранее "Левые" заявили о старте протестов в Германии с 5 сентября. Кампания открылась демонстрациями в Лейпциге в минувший понедельник, 17 сентября партия организует общенациональные митинги.В числе требований сторонников партии – выплаты в размере 125 евро в месяц на каждую семью с доходом ниже среднего уровня, отмена газового сбора и продление действия проездных билетов за 9 евро. По мнению Левой партии, чтобы профинансировать эти меры, необходимо ввести налог на сверхприбыль, который позволил бы собрать до 100 миллиардов евро.

https://ria.ru/20220907/putin-1815129702.html

https://ria.ru/20220907/neft-1815102524.html

https://ria.ru/20220907/rossiya-1814956323.html

германия

нижняя саксония

лейпциг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, левая (партия), нижняя саксония, лейпциг