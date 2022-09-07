https://ria.ru/20220907/proekty-1815224862.html

На Курилах реализуют новые туристические проекты

На Курилах реализуют новые туристические проекты - РИА Новости, 07.09.2022

На Курилах реализуют новые туристические проекты

Ростуризм, правительство Сахалинской области и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики договорились о реализации новых туристических проектов на Курилах, РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:47

2022-09-07T17:47

2022-09-07T17:50

туризм

сахалинская область

валерий лимаренко

русский (остров)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

курильские острова

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ростуризм, правительство Сахалинской области и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики договорились о реализации новых туристических проектов на Курилах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко."Новые туристические проекты будут реализованы на Курильских островах. Мы подписали трехстороннее соглашение между правительством Сахалинской области, Федеральным агентством по туризму и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.В рамках договоренностей планируется развивать транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строить разного типа гостиницы - в том числе, глемпинги и кемпинги. "За счет этого отдых на Курилах станет доступным для людей с разным уровнем дохода, а главное, благодаря развитию инфраструктуры жизнь самих курильчан станет более комфортной", - считает глава региона.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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сахалинская область

русский (остров)

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сахалинская область, валерий лимаренко, русский (остров), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, курильские острова, вэф-2022, туризм, новости - туризм