https://ria.ru/20220907/proekty-1815224862.html
На Курилах реализуют новые туристические проекты
На Курилах реализуют новые туристические проекты - РИА Новости, 07.09.2022
На Курилах реализуют новые туристические проекты
Ростуризм, правительство Сахалинской области и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики договорились о реализации новых туристических проектов на Курилах, РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:47
2022-09-07T17:47
2022-09-07T17:50
туризм
сахалинская область
валерий лимаренко
русский (остров)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
курильские острова
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ростуризм, правительство Сахалинской области и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики договорились о реализации новых туристических проектов на Курилах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко."Новые туристические проекты будут реализованы на Курильских островах. Мы подписали трехстороннее соглашение между правительством Сахалинской области, Федеральным агентством по туризму и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.В рамках договоренностей планируется развивать транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строить разного типа гостиницы - в том числе, глемпинги и кемпинги. "За счет этого отдых на Курилах станет доступным для людей с разным уровнем дохода, а главное, благодаря развитию инфраструктуры жизнь самих курильчан станет более комфортной", - считает глава региона.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/vizy-1815213368.html
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сахалинская область, валерий лимаренко, русский (остров), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, курильские острова, вэф-2022, туризм, новости - туризм
Туризм, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Русский (остров), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дальневосточный федеральный университет, Курильские острова, ВЭФ-2022, Туризм, Новости - Туризм
17:47 07.09.2022 (обновлено: 17:50 07.09.2022)
На Курилах реализуют новые туристические проекты
Сахалинский глава Лимаренко заявил, что на Курилах реализуют новые туристические проекты