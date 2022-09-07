https://ria.ru/20220907/prodovolstvie-1815047401.html

Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти

Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти

Цена на продовольствие в мире будет расти, надо объединять усилия, чтобы переломить тенденцию, все шансы для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:15

2022-09-07T10:15

2022-09-07T10:28

экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Цена на продовольствие в мире будет расти, надо объединять усилия, чтобы переломить тенденцию, все шансы для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."(Цена на продовольствие) чуть-чуть стабилизировалась, но, тем не менее, тренд-то на повышение все равно, и по мнению международных организаций, все-таки цена на продовольствие будет расти, поэтому нам нужно объединять усилия, чтобы переломить эту тенденцию, все шансы для этого есть. Нужно не только принимать решения под каким-то благовидным предлогом, но и всем вместе работать над исполнением принятых решений", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/prodovolstvie-1815038291.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин