Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/prodovolstvie-1815047401.html
Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти
Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти
Цена на продовольствие в мире будет расти, надо объединять усилия, чтобы переломить тенденцию, все шансы для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:15
2022-09-07T10:28
экономика
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815038858_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_967b3faad9fda3c4d50854c6eb2be8a5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Цена на продовольствие в мире будет расти, надо объединять усилия, чтобы переломить тенденцию, все шансы для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."(Цена на продовольствие) чуть-чуть стабилизировалась, но, тем не менее, тренд-то на повышение все равно, и по мнению международных организаций, все-таки цена на продовольствие будет расти, поэтому нам нужно объединять усилия, чтобы переломить эту тенденцию, все шансы для этого есть. Нужно не только принимать решения под каким-то благовидным предлогом, но и всем вместе работать над исполнением принятых решений", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/prodovolstvie-1815038291.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815038858_123:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_691a75200513c03087fc5b7bbca7a305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин
Экономика, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин
10:15 07.09.2022 (обновлено: 10:28 07.09.2022)
 
Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти

Президент Путин призвал объединять усилия в борьбе с ростом мировых цен на продовольствие

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Цена на продовольствие в мире будет расти, надо объединять усилия, чтобы переломить тенденцию, все шансы для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума.
"(Цена на продовольствие) чуть-чуть стабилизировалась, но, тем не менее, тренд-то на повышение все равно, и по мнению международных организаций, все-таки цена на продовольствие будет расти, поэтому нам нужно объединять усилия, чтобы переломить эту тенденцию, все шансы для этого есть. Нужно не только принимать решения под каким-то благовидным предлогом, но и всем вместе работать над исполнением принятых решений", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:47
Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек
 
ЭкономикаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала