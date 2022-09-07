10:15 07.09.2022 (обновлено: 10:28 07.09.2022)
Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти
Президент Путин призвал объединять усилия в борьбе с ростом мировых цен на продовольствие
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Цена на продовольствие в мире будет расти, надо объединять усилия, чтобы переломить тенденцию, все шансы для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума.
"(Цена на продовольствие) чуть-чуть стабилизировалась, но, тем не менее, тренд-то на повышение все равно, и по мнению международных организаций, все-таки цена на продовольствие будет расти, поэтому нам нужно объединять усилия, чтобы переломить эту тенденцию, все шансы для этого есть. Нужно не только принимать решения под каким-то благовидным предлогом, но и всем вместе работать над исполнением принятых решений", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.