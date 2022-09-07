https://ria.ru/20220907/problema-1815195803.html

Немецкие компании назвали рост цен на энергию и сырье большой проблемой

Немецкие компании назвали рост цен на энергию и сырье большой проблемой - РИА Новости, 07.09.2022

Немецкие компании назвали рост цен на энергию и сырье большой проблемой

Более чем 90 процентов компаний в ФРГ считают рост цен на энергию и сырье большой проблемой, сообщила в среду федеральная ассоциация немецкой промышленности... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:47

2022-09-07T16:47

2022-09-07T16:47

германия

в мире

цены

электричество

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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Более чем 90 процентов компаний в ФРГ считают рост цен на энергию и сырье большой проблемой, сообщила в среду федеральная ассоциация немецкой промышленности BDI, опираясь на итоги опроса среди своих членов."Более 90% компаний считают рост цен на энергию и сырье серьезной (58%) или жизненно важной проблемой (34%). В феврале 2022 года всего 23 процента оценили проблему как жизненно важную", - говорится в пресс-релизе организации, поступившем в РИА Новости.Для более чем 70 процентов компаний серьезной (71%) и жизненно важной (6%) проблемой стали также сложности и задержки с доставкой. Рост цен вынуждает около 40% компаний откладывать инвестиции в экологическую и цифровую трансформацию. При этом в среднесрочной перспективе 28 процентов компаний планируют сменить источник топлива, чтобы меньше зависеть от газа, однако более трети опрошенных (37%) в настоящее время пока остаются зависимыми от природного газа."Почти каждая десятая компания свернула или приостановила производство в Германии. Кроме того, почти каждая четвертая компания рассматривает или уже находится в процессе перемещения акций/частей производства и рабочих мест за границу", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815158116.html

https://ria.ru/20220907/zima-1815164938.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, в мире, цены, электричество