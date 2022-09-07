https://ria.ru/20220907/priroda-1815039529.html
Путин заявил, что Россия делает ставку на умное освоение природных богатств
Путин заявил, что Россия делает ставку на умное освоение природных богатств - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что Россия делает ставку на умное освоение природных богатств
Россия делает ставку на рачительное, умное освоение природных богатств, сообщил на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:49
2022-09-07T09:49
2022-09-07T09:49
экономика
россия
владимир путин
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Россия делает ставку на рачительное, умное освоение природных богатств, сообщил на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин."Мы делаем ставку на рачительное, по-хозяйски умное освоение природных богатств России. На основе самых строгих экологических стандартов добываемое сырье будем прежде всего использовать для глубокого передела внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, для обеспечения промышленной безопасности, повышения доходов граждан и развития регионов", - сказал Путин.Он отметил, что темпы роста промышленного производства в ДФО превосходят темпы роста промышленного производства по стране в целом.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/rossiya-1815031262.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф), вэф-2022
Экономика, Россия, Владимир Путин, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022
Путин заявил, что Россия делает ставку на умное освоение природных богатств
Президент Путин: Россия делает ставку на рачительное, умное освоение природных богатств