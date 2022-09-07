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В Приморье из-за ливней подтопило почти 190 домов - РИА Новости, 07.09.2022
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В Приморье из-за ливней подтопило почти 190 домов
В Приморье из-за ливней подтопило почти 190 домов - РИА Новости, 07.09.2022
В Приморье из-за ливней подтопило почти 190 домов
Почти 190 домов и 540 приусадебных участков подтоплены из-за ливней в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:57
2022-09-07T20:57
происшествия
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 190 домов и 540 приусадебных участков подтоплены из-за ливней в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября."В 19 населённых пунктах 10 муниципальных образований Приморского края подтоплены 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов. Наблюдаются переливы на 37 участках автомобильных дорог, отрезаны от дорожного сообщения 33 населенных пункта", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что из населённых пунктов Голубовка, Екатериновка и Боец Кузнецов эвакуировали 10 человек, а в районную больницу села Углекаменск подвезли пяти тонн технической воды."Проводилось оказание помощи в селе Преображение и расчистка ливневой канализации в посёлке Ольга. Силами Примавтодора проводилось восстановление дорожной инфраструктуры в подтопленных районах края. Энергетиками – работы по восстановлению электроснабжения. Вертолётом Ми-8 МЧС России проведён мониторинг гидрологической обстановки в Лазовском округе", - добавляется в сообщении.Отмечается, что семь пунктов временного размещения развёрнуты в Чугуевском, Ольгинском округах, Партизанском муниципальном районе, а также в Партизанском городком округе. В трёх из них размещено 42 человека. Для граждан организовано питание, есть лекарства и предметы первой необходимости."Всего для ликвидации последствий прохождения циклона привлечены 376 человек и 192 единицы техники", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20220907/kamchatka-1814906560.html
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происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
20:57 07.09.2022
 
В Приморье из-за ливней подтопило почти 190 домов

В Приморье подтоплены из-за ливней 186 домов и 540 приусадебных участков

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЗатопления в результате паводка в Уссурийске. 27 августа 2018
Затопления в результате паводка в Уссурийске. 27 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Затопления в результате паводка в Уссурийске. 27 августа 2018. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 190 домов и 540 приусадебных участков подтоплены из-за ливней в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.
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"В 19 населённых пунктах 10 муниципальных образований Приморского края подтоплены 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов. Наблюдаются переливы на 37 участках автомобильных дорог, отрезаны от дорожного сообщения 33 населенных пункта", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что из населённых пунктов Голубовка, Екатериновка и Боец Кузнецов эвакуировали 10 человек, а в районную больницу села Углекаменск подвезли пяти тонн технической воды.
"Проводилось оказание помощи в селе Преображение и расчистка ливневой канализации в посёлке Ольга. Силами Примавтодора проводилось восстановление дорожной инфраструктуры в подтопленных районах края. Энергетиками – работы по восстановлению электроснабжения. Вертолётом Ми-8 МЧС России проведён мониторинг гидрологической обстановки в Лазовском округе", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что семь пунктов временного размещения развёрнуты в Чугуевском, Ольгинском округах, Партизанском муниципальном районе, а также в Партизанском городком округе. В трёх из них размещено 42 человека. Для граждан организовано питание, есть лекарства и предметы первой необходимости.
"Всего для ликвидации последствий прохождения циклона привлечены 376 человек и 192 единицы техники", - добавили в МЧС.
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ПроисшествияПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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