https://ria.ru/20220907/primore-1815269074.html

В Приморье из-за ливней подтопило почти 190 домов

В Приморье из-за ливней подтопило почти 190 домов - РИА Новости, 07.09.2022

В Приморье из-за ливней подтопило почти 190 домов

Почти 190 домов и 540 приусадебных участков подтоплены из-за ливней в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:57

2022-09-07T20:57

2022-09-07T20:57

происшествия

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152727/94/1527279431_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7c8338a886d9165ee1f7f9c0b74b7a59.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 190 домов и 540 приусадебных участков подтоплены из-за ливней в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября."В 19 населённых пунктах 10 муниципальных образований Приморского края подтоплены 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов. Наблюдаются переливы на 37 участках автомобильных дорог, отрезаны от дорожного сообщения 33 населенных пункта", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что из населённых пунктов Голубовка, Екатериновка и Боец Кузнецов эвакуировали 10 человек, а в районную больницу села Углекаменск подвезли пяти тонн технической воды."Проводилось оказание помощи в селе Преображение и расчистка ливневой канализации в посёлке Ольга. Силами Примавтодора проводилось восстановление дорожной инфраструктуры в подтопленных районах края. Энергетиками – работы по восстановлению электроснабжения. Вертолётом Ми-8 МЧС России проведён мониторинг гидрологической обстановки в Лазовском округе", - добавляется в сообщении.Отмечается, что семь пунктов временного размещения развёрнуты в Чугуевском, Ольгинском округах, Партизанском муниципальном районе, а также в Партизанском городком округе. В трёх из них размещено 42 человека. Для граждан организовано питание, есть лекарства и предметы первой необходимости."Всего для ликвидации последствий прохождения циклона привлечены 376 человек и 192 единицы техники", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20220907/kamchatka-1814906560.html

https://ria.ru/20220813/kitay-1809381046.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш