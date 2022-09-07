https://ria.ru/20220907/primore-1815088222.html

Ростуризм разработал первый турмаршрут по Приморью

Ростуризм разработал первый турмаршрут по Приморью - РИА Новости, 07.09.2022

Ростуризм разработал первый турмаршрут по Приморью

Ростуризм разработал первый туристический маршрут по Приморскому краю, рассказала на ВЭФ глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:57

2022-09-07T16:57

2022-09-07T16:57

туризм

новости - туризм

зарина догузова

приморский край

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

маршруты

туризм

туристы

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Ростуризм разработал первый туристический маршрут по Приморскому краю, рассказала на ВЭФ глава ведомства Зарина Догузова."Я думаю, что мы его в самый ближайший момент запустим", — пообещала она.В Ростуризме отметили, что маршрут "По краю земли" сейчас проходит экспертную оценку, чтобы получить статус национального туристического. Тур носит сезонный характер (с мая по октябрь) и рассчитан на широкую целевую аудиторию, продолжительность — семь дней.Сеть национальных маршрутов появится во всех федеральных округах к 2024 году. На данный момент оценку уже прошел 31 маршрут, 26 из них оцифрованы. Они имеют готовую программу, которая включает экскурсии и посещение ключевых достопримечательностей, культурно-исторических и природных объектов, а также гастрономические точки притяжения.

https://ria.ru/20220907/turpotok-1815052473.html

приморский край

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, приморский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), маршруты, туризм, туристы