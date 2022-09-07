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Ростуризм разработал первый турмаршрут по Приморью - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220907/primore-1815088222.html
Ростуризм разработал первый турмаршрут по Приморью
Ростуризм разработал первый турмаршрут по Приморью - РИА Новости, 07.09.2022
Ростуризм разработал первый турмаршрут по Приморью
Ростуризм разработал первый туристический маршрут по Приморскому краю, рассказала на ВЭФ глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:57
2022-09-07T16:57
туризм
новости - туризм
зарина догузова
приморский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
маршруты
туризм
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Ростуризм разработал первый туристический маршрут по Приморскому краю, рассказала на ВЭФ глава ведомства Зарина Догузова."Я думаю, что мы его в самый ближайший момент запустим", — пообещала она.В Ростуризме отметили, что маршрут "По краю земли" сейчас проходит экспертную оценку, чтобы получить статус национального туристического. Тур носит сезонный характер (с мая по октябрь) и рассчитан на широкую целевую аудиторию, продолжительность — семь дней.Сеть национальных маршрутов появится во всех федеральных округах к 2024 году. На данный момент оценку уже прошел 31 маршрут, 26 из них оцифрованы. Они имеют готовую программу, которая включает экскурсии и посещение ключевых достопримечательностей, культурно-исторических и природных объектов, а также гастрономические точки притяжения.
https://ria.ru/20220907/turpotok-1815052473.html
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новости - туризм, зарина догузова, приморский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), маршруты, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Приморский край, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), маршруты, Туризм, туристы
16:57 07.09.2022
 
Ростуризм разработал первый турмаршрут по Приморью

Зарина Догузова: Ростуризм разработал первый туристический маршрут по Приморскому краю

© Фото предоставлено пресс-службой РостуризмаРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на сессии Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© Фото предоставлено пресс-службой Ростуризма
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Ростуризм разработал первый туристический маршрут по Приморскому краю, рассказала на ВЭФ глава ведомства Зарина Догузова.
"Я думаю, что мы его в самый ближайший момент запустим", — пообещала она.
В Ростуризме отметили, что маршрут "По краю земли" сейчас проходит экспертную оценку, чтобы получить статус национального туристического. Тур носит сезонный характер (с мая по октябрь) и рассчитан на широкую целевую аудиторию, продолжительность — семь дней.
Сеть национальных маршрутов появится во всех федеральных округах к 2024 году. На данный момент оценку уже прошел 31 маршрут, 26 из них оцифрованы. Они имеют готовую программу, которая включает экскурсии и посещение ключевых достопримечательностей, культурно-исторических и природных объектов, а также гастрономические точки притяжения.
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ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваПриморский крайФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)маршрутыТуризмтуристы
 
 
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