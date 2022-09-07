https://ria.ru/20220907/pridnestrove-1815263492.html
Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья
Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья - РИА Новости, 07.09.2022
Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья, его слова приводит ЛДПР-ТВ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:12
2022-09-07T20:12
2022-09-07T20:12
лдпр
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья, его слова приводит ЛДПР-ТВ."Приднестровье — это наша территория. Надо возрождать аэропорт "Тирасполь". Помимо Молдавской ГРЭС надо развивать другие инфраструктурно значимые проекты. Мы в контакте с приднестровским руководством", - сообщил Слуцкий в ходе дальневосточного турне партии.
https://ria.ru/20220906/pridnestrove-1814748473.html
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лдпр, леонид слуцкий (политик), россия
ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Россия
Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья
Лидер ЛДПР Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья и развивать инфраструктуру