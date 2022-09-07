https://ria.ru/20220907/pridnestrove-1815263492.html

Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья

Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья - РИА Новости, 07.09.2022

Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья, его слова приводит ЛДПР-ТВ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:12

2022-09-07T20:12

2022-09-07T20:12

лдпр

леонид слуцкий (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793385856_0:43:1593:939_1920x0_80_0_0_0aaaa439ebae104a24feb10a9f7cb0ce.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья, его слова приводит ЛДПР-ТВ."Приднестровье — это наша территория. Надо возрождать аэропорт "Тирасполь". Помимо Молдавской ГРЭС надо развивать другие инфраструктурно значимые проекты. Мы в контакте с приднестровским руководством", - сообщил Слуцкий в ходе дальневосточного турне партии.

https://ria.ru/20220906/pridnestrove-1814748473.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лдпр, леонид слуцкий (политик), россия