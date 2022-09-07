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Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья - РИА Новости, 07.09.2022
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Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья
Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья - РИА Новости, 07.09.2022
Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья, его слова приводит ЛДПР-ТВ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:12
2022-09-07T20:12
лдпр
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья, его слова приводит ЛДПР-ТВ."Приднестровье — это наша территория. Надо возрождать аэропорт "Тирасполь". Помимо Молдавской ГРЭС надо развивать другие инфраструктурно значимые проекты. Мы в контакте с приднестровским руководством", - сообщил Слуцкий в ходе дальневосточного турне партии.
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лдпр, леонид слуцкий (политик), россия
ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Россия
20:12 07.09.2022
 
Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья

Лидер ЛДПР Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья и развивать инфраструктуру

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал наращивать поддержку Приднестровья, его слова приводит ЛДПР-ТВ.
"Приднестровье — это наша территория. Надо возрождать аэропорт "Тирасполь". Помимо Молдавской ГРЭС надо развивать другие инфраструктурно значимые проекты. Мы в контакте с приднестровским руководством", - сообщил Слуцкий в ходе дальневосточного турне партии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 10:07
В МИД предостерегли НАТО от попытки вмешаться в приднестровский вопрос
 
ЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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