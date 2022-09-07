https://ria.ru/20220907/pribaltika-1815125076.html
Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию
Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию - РИА Новости, 07.09.2022
Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию
Россия в ответ на действия стран Прибалтики по ограничению въезда россиян должна, наоборот, привлекать людей для развития страны, сообщила член международного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:46
2022-09-07T13:46
2022-09-07T13:46
мария бутина
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прибалтика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в ответ на действия стран Прибалтики по ограничению въезда россиян должна, наоборот, привлекать людей для развития страны, сообщила член международного комитета ГД Мария Бутина.Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии, официально объявят ее в ближайшие дни, заявляет глава латвийского МИД."Зеркальный ответ должен заключаться в том, чтобы в свою очередь наоборот привлекать людей. Из-за границы, чтобы они приезжали в Россию. Смотрели на Россию, развивали наш внутренний туризм и вкладывали деньги в нашу экономику", - сообщила Бутина РИА Новости.
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мария бутина, россия, прибалтика, в мире
Мария Бутина, Россия, Прибалтика, В мире
Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию
Мария Бутина заявила о привлечении людей в Россию в ответ на действия стран Прибалтики
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в ответ на действия стран Прибалтики по ограничению въезда россиян должна, наоборот, привлекать людей для развития страны, сообщила член международного комитета ГД Мария Бутина.
Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии, официально объявят ее в ближайшие дни, заявляет глава латвийского МИД.
"Зеркальный ответ должен заключаться в том, чтобы в свою очередь наоборот привлекать людей. Из-за границы, чтобы они приезжали в Россию. Смотрели на Россию, развивали наш внутренний туризм и вкладывали деньги в нашу экономику", - сообщила Бутина РИА Новости.