https://ria.ru/20220907/pribaltika-1815125076.html

Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию

Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию - РИА Новости, 07.09.2022

Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию

Россия в ответ на действия стран Прибалтики по ограничению въезда россиян должна, наоборот, привлекать людей для развития страны, сообщила член международного... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:46

2022-09-07T13:46

2022-09-07T13:46

мария бутина

россия

прибалтика

в мире

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в ответ на действия стран Прибалтики по ограничению въезда россиян должна, наоборот, привлекать людей для развития страны, сообщила член международного комитета ГД Мария Бутина.Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии, официально объявят ее в ближайшие дни, заявляет глава латвийского МИД."Зеркальный ответ должен заключаться в том, чтобы в свою очередь наоборот привлекать людей. Из-за границы, чтобы они приезжали в Россию. Смотрели на Россию, развивали наш внутренний туризм и вкладывали деньги в нашу экономику", - сообщила Бутина РИА Новости.

https://ria.ru/20220907/estoniya-1815023441.html

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мария бутина, россия, прибалтика, в мире