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Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию - РИА Новости, 07.09.2022
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Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию
Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию - РИА Новости, 07.09.2022
Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию
Россия в ответ на действия стран Прибалтики по ограничению въезда россиян должна, наоборот, привлекать людей для развития страны, сообщила член международного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:46
2022-09-07T13:46
мария бутина
россия
прибалтика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в ответ на действия стран Прибалтики по ограничению въезда россиян должна, наоборот, привлекать людей для развития страны, сообщила член международного комитета ГД Мария Бутина.Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии, официально объявят ее в ближайшие дни, заявляет глава латвийского МИД."Зеркальный ответ должен заключаться в том, чтобы в свою очередь наоборот привлекать людей. Из-за границы, чтобы они приезжали в Россию. Смотрели на Россию, развивали наш внутренний туризм и вкладывали деньги в нашу экономику", - сообщила Бутина РИА Новости.
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мария бутина, россия, прибалтика, в мире
Мария Бутина, Россия, Прибалтика, В мире
13:46 07.09.2022
 
Бутина заявила о мерах по привлечению людей в Россию

Мария Бутина заявила о привлечении людей в Россию в ответ на действия стран Прибалтики

Мария Бутина
Мария Бутина
Мария Бутина . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в ответ на действия стран Прибалтики по ограничению въезда россиян должна, наоборот, привлекать людей для развития страны, сообщила член международного комитета ГД Мария Бутина.
Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии, официально объявят ее в ближайшие дни, заявляет глава латвийского МИД.
"Зеркальный ответ должен заключаться в том, чтобы в свою очередь наоборот привлекать людей. Из-за границы, чтобы они приезжали в Россию. Смотрели на Россию, развивали наш внутренний туризм и вкладывали деньги в нашу экономику", - сообщила Бутина РИА Новости.
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