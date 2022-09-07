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Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
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Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам
Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам - РИА Новости, 07.09.2022
Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам
Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:20
2022-09-07T12:51
латвия
литва
санкции в отношении россии
в мире
эдгарс ринкевичс
россия
эстония
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс."Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией", — приводит агентство Рейтер слова министра. Исключения из ограничений будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.По словам главы МИД Латвии, правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении Москвы.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".
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латвия, литва, санкции в отношении россии, в мире, эдгарс ринкевичс, россия, эстония, новости - туризм
Латвия, Литва, Санкции в отношении России, В мире, Эдгарс Ринкевичс, Россия, Эстония, Туризм, Новости - Туризм
11:20 07.09.2022 (обновлено: 12:51 07.09.2022)
 
Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности по ограничению въезда россиянам

© AP PhotoРусский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва
Русский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo
Русский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.
"Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией", — приводит агентство Рейтер слова министра.
Исключения из ограничений будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.
По словам главы МИД Латвии, правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.
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На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении Москвы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".
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