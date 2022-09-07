https://ria.ru/20220907/pribaltika-1815069086.html

Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам

Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам - РИА Новости, 07.09.2022

Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам

Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:20

2022-09-07T11:20

2022-09-07T12:51

латвия

литва

санкции в отношении россии

в мире

эдгарс ринкевичс

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эстония

туризм

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс."Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией", — приводит агентство Рейтер слова министра. Исключения из ограничений будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.По словам главы МИД Латвии, правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении Москвы.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".

https://ria.ru/20220906/vizy-1814898825.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, литва, санкции в отношении россии, в мире, эдгарс ринкевичс, россия, эстония, новости - туризм