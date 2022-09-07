https://ria.ru/20220907/prestupleniya-1815174418.html

В ДНР призвали создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ

В ДНР призвали создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ - РИА Новости, 07.09.2022

В ДНР призвали создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова призвала жителей регионов, освобожденных в ходе специальной военной операции РФ на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:04

2022-09-07T16:04

2022-09-07T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

наталья никонорова

украина

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова призвала жителей регионов, освобожденных в ходе специальной военной операции РФ на Украине, создавать у себя органы, фиксирующие военные преступления украинских боевиков."Я хотела бы высказать призыв к представителям освобожденных территорий - Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. На наш взгляд, необходимо создавать соответствующие структуры (фиксирующие преступления украинских боевиков - ред.) и на этих территориях. Такая структура необходима и на их территориях, мы со своей стороны готовы оказать поддержку, содействие", - сказала Никонорова в ходе брифинга.В ДНР таким органом является представительство в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220902/zapad-1814163121.html

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донецкая народная республика

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в мире, наталья никонорова, украина, донецкая народная республика, россия