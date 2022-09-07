В ДНР призвали создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ
Глава МИД ДНР Никонорова призвала создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова призвала жителей регионов, освобожденных в ходе специальной военной операции РФ на Украине, создавать у себя органы, фиксирующие военные преступления украинских боевиков.
"Я хотела бы высказать призыв к представителям освобожденных территорий - Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. На наш взгляд, необходимо создавать соответствующие структуры (фиксирующие преступления украинских боевиков - ред.) и на этих территориях. Такая структура необходима и на их территориях, мы со своей стороны готовы оказать поддержку, содействие", - сказала Никонорова в ходе брифинга.
В ДНР таким органом является представительство в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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