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В ДНР призвали создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/prestupleniya-1815174418.html
В ДНР призвали создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ
В ДНР призвали создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ - РИА Новости, 07.09.2022
В ДНР призвали создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова призвала жителей регионов, освобожденных в ходе специальной военной операции РФ на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:04
2022-09-07T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
наталья никонорова
украина
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова призвала жителей регионов, освобожденных в ходе специальной военной операции РФ на Украине, создавать у себя органы, фиксирующие военные преступления украинских боевиков."Я хотела бы высказать призыв к представителям освобожденных территорий - Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. На наш взгляд, необходимо создавать соответствующие структуры (фиксирующие преступления украинских боевиков - ред.) и на этих территориях. Такая структура необходима и на их территориях, мы со своей стороны готовы оказать поддержку, содействие", - сказала Никонорова в ходе брифинга.В ДНР таким органом является представительство в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, наталья никонорова, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Наталья Никонорова, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
16:04 07.09.2022
 
В ДНР призвали создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ

Глава МИД ДНР Никонорова призвала создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова призвала жителей регионов, освобожденных в ходе специальной военной операции РФ на Украине, создавать у себя органы, фиксирующие военные преступления украинских боевиков.
"Я хотела бы высказать призыв к представителям освобожденных территорий - Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. На наш взгляд, необходимо создавать соответствующие структуры (фиксирующие преступления украинских боевиков - ред.) и на этих территориях. Такая структура необходима и на их территориях, мы со своей стороны готовы оказать поддержку, содействие", - сказала Никонорова в ходе брифинга.
В ДНР таким органом является представительство в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Пожар в ТЦ Галактика в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 23:29
Равнодушие делает Запад соучастниками обстрелов, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНаталья НиконороваУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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