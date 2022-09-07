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Путин назвал награждение Обамы Нобелевской премией конъюнктурным решением - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин назвал награждение Обамы Нобелевской премией конъюнктурным решением
Путин назвал награждение Обамы Нобелевской премией конъюнктурным решением - РИА Новости, 07.09.2022
Путин назвал награждение Обамы Нобелевской премией конъюнктурным решением
Нобелевскую премию мира дают зачастую, исходя из соображений политической конъюнктуры, один из примеров тому - премия президенту США Бараку Обаме, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:11
2022-09-07T13:11
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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восточный экономический форум (вэф)
барак обама
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Нобелевскую премию мира дают зачастую, исходя из соображений политической конъюнктуры, один из примеров тому - премия президенту США Бараку Обаме, заявил президент РФ Владимир Путин."Я хорошо отношусь ко всем коллегам, несмотря на разногласия, скажем, с американскими нашими партнерами. У нас были деловые отношения и с президентом Обамой. Но за что ему дали нобелевского лауреата? Я никогда об этом не говорил, но вы вынуждаете меня сказать. Он что такого сделал в области мира, в защите мира? Я имею в виду боевые действия в некоторых регионах мира, которые проводил этот президент? О чем речь-то?", - заявил Путин в ходе Восточного экономического форума.По его словам, известно немало подобных случаев, когда решения принимаются "исключительно под воздействием текущей политической конъюнктуры"."Это не делает чести тем, кто принимает такие решения. Но, тем не менее, мы радуемся за тех наших граждан, которые эту премию получают", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), барак обама, владимир путин, сша, россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров)
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Барак Обама, Владимир Путин, США, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров)
13:11 07.09.2022
 
Путин назвал награждение Обамы Нобелевской премией конъюнктурным решением

Путин заявил, что не понимает, за что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Нобелевскую премию мира дают зачастую, исходя из соображений политической конъюнктуры, один из примеров тому - премия президенту США Бараку Обаме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я хорошо отношусь ко всем коллегам, несмотря на разногласия, скажем, с американскими нашими партнерами. У нас были деловые отношения и с президентом Обамой. Но за что ему дали нобелевского лауреата? Я никогда об этом не говорил, но вы вынуждаете меня сказать. Он что такого сделал в области мира, в защите мира? Я имею в виду боевые действия в некоторых регионах мира, которые проводил этот президент? О чем речь-то?", - заявил Путин в ходе Восточного экономического форума.
По его словам, известно немало подобных случаев, когда решения принимаются "исключительно под воздействием текущей политической конъюнктуры".
"Это не делает чести тем, кто принимает такие решения. Но, тем не менее, мы радуемся за тех наших граждан, которые эту премию получают", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
12:35
Путин: Нобелевский комитет обесценил премии за гуманитарную деятельность
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Барак ОбамаВладимир ПутинСШАРоссияДальневосточный федеральный университетРусский (остров)
 
 
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