https://ria.ru/20220907/premii-1815092959.html
Путин: Нобелевский комитет обесценил премии за гуманитарную деятельность
Путин: Нобелевский комитет обесценил премии за гуманитарную деятельность - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: Нобелевский комитет обесценил премии за гуманитарную деятельность
Нобелевский комитет обесценил значимость премии в области защиты мира, хотя нельзя не порадоваться за россиян, которые ее получают, заявил президент России... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:35
2022-09-07T12:35
2022-09-07T13:11
владимир путин
нобелевский фонд
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Нобелевский комитет обесценил значимость премии в области защиты мира, хотя нельзя не порадоваться за россиян, которые ее получают, заявил президент России Владимир Путин."Мы очень рады, что наш гражданин получил Нобелевскую премию мира. Но, на мой взгляд, Нобелевский комитет дезавуировал, обесценил значимость нобелевских премий в этой гуманитарной области", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира.
https://ria.ru/20220701/zhurnalistika-1799374336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нобелевский фонд, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Владимир Путин, Нобелевский фонд, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
12:35 07.09.2022 (обновлено: 13:11 07.09.2022)
Путин: Нобелевский комитет обесценил премии за гуманитарную деятельность
Путин: Нобелевский комитет обесценил значимость премий за гуманитарную деятельность