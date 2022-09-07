https://ria.ru/20220907/prekraschenie-1814985867.html
Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки"
Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки" - РИА Новости, 07.09.2022
Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки"
Российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя допустил отказ от "продуктовой сделки", поскольку часть договоренностей в сфере... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:10
2022-09-07T01:10
2022-09-07T09:14
россия
василий небензя
в мире
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ООН, 7 сен — РИА Новости. Российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя допустил отказ от "продуктовой сделки", поскольку часть договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России не соблюдаются.Дипломат напомнил, что срок действия сделки составляет четыре месяца и она истекает в ноябре. Отвечая на вопрос прессы об угрозе срыва сделки, он отметил, что не участвует в переговорах по ее продлению, но допустил любой сценарий. "Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", — добавил Небензя.
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/mid-1812428829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий небензя, в мире
Россия, Василий Небензя, В мире
01:10 07.09.2022 (обновлено: 09:14 07.09.2022)
Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки"
Постпред России при ООН Василий Небензя не исключил отказа от продуктовой сделки
ООН, 7 сен — РИА Новости. Российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя допустил отказ от "продуктовой сделки", поскольку часть договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России не соблюдаются.
Дипломат напомнил, что срок действия сделки составляет четыре месяца и она истекает в ноябре. Отвечая на вопрос прессы об угрозе срыва сделки, он отметил, что не участвует в переговорах по ее продлению, но допустил любой сценарий.
"Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", — добавил Небензя.