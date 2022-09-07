https://ria.ru/20220907/prekraschenie-1814985867.html

Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки"

Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки" - РИА Новости, 07.09.2022

Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки"

Российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя допустил отказ от "продуктовой сделки", поскольку часть договоренностей в сфере... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:10

2022-09-07T01:10

2022-09-07T09:14

россия

василий небензя

в мире

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ООН, 7 сен — РИА Новости. Российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя допустил отказ от "продуктовой сделки", поскольку часть договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России не соблюдаются.Дипломат напомнил, что срок действия сделки составляет четыре месяца и она истекает в ноябре. Отвечая на вопрос прессы об угрозе срыва сделки, он отметил, что не участвует в переговорах по ее продлению, но допустил любой сценарий. "Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", — добавил Небензя.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/mid-1812428829.html

россия

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Максим Горбачев

россия, василий небензя, в мире