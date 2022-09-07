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Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса - РИА Новости, 07.09.2022
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Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса
Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса - РИА Новости, 07.09.2022
Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:27
2022-09-07T07:27
общество
татьяна москалькова
донбасс
украина
вэф-2022
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из Донбасса и с освобожденных территорий Украины не были бы реализованы."Что касается эвакуированных, у каждой, пожалуй, второй семьи был вопрос об устройстве детей в школы, детские сады или высшие учебные заведения. Я не знаю ни одного случая, чтобы не удалось решить этот вопрос", - сказала она в интервью на полях Восточного экономического форума.Москалькова рассказала, что в вузах расширена квота на бюджетные места, подчеркнула, что это произошло не за счет россиян. Вопрос с детскими садами решался прямо в пунктах временного размещения.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, татьяна москалькова, донбасс, украина, вэф-2022, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Донбасс, Украина, ВЭФ-2022, Россия
07:27 07.09.2022
 
Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса

Москалькова не знает о случаях нереализации прав на образование прибывших из Донбасса

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из Донбасса и с освобожденных территорий Украины не были бы реализованы.
"Что касается эвакуированных, у каждой, пожалуй, второй семьи был вопрос об устройстве детей в школы, детские сады или высшие учебные заведения. Я не знаю ни одного случая, чтобы не удалось решить этот вопрос", - сказала она в интервью на полях Восточного экономического форума.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 20:17
Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию
Москалькова рассказала, что в вузах расширена квота на бюджетные места, подчеркнула, что это произошло не за счет россиян. Вопрос с детскими садами решался прямо в пунктах временного размещения.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ОбществоТатьяна МоскальковаДонбассУкраинаВЭФ-2022Россия
 
 
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