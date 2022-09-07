https://ria.ru/20220907/prava-1815003014.html

Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса

Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса - РИА Новости, 07.09.2022

Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:27

2022-09-07T07:27

2022-09-07T07:27

общество

татьяна москалькова

донбасс

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из Донбасса и с освобожденных территорий Украины не были бы реализованы."Что касается эвакуированных, у каждой, пожалуй, второй семьи был вопрос об устройстве детей в школы, детские сады или высшие учебные заведения. Я не знаю ни одного случая, чтобы не удалось решить этот вопрос", - сказала она в интервью на полях Восточного экономического форума.Москалькова рассказала, что в вузах расширена квота на бюджетные места, подчеркнула, что это произошло не за счет россиян. Вопрос с детскими садами решался прямо в пунктах временного размещения.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/moryaki-1814954361.html

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общество, татьяна москалькова, донбасс, украина, вэф-2022, россия