https://ria.ru/20220907/prava-1815003014.html
Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса
Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса - РИА Новости, 07.09.2022
Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:27
2022-09-07T07:27
2022-09-07T07:27
общество
татьяна москалькова
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из Донбасса и с освобожденных территорий Украины не были бы реализованы."Что касается эвакуированных, у каждой, пожалуй, второй семьи был вопрос об устройстве детей в школы, детские сады или высшие учебные заведения. Я не знаю ни одного случая, чтобы не удалось решить этот вопрос", - сказала она в интервью на полях Восточного экономического форума.Москалькова рассказала, что в вузах расширена квота на бюджетные места, подчеркнула, что это произошло не за счет россиян. Вопрос с детскими садами решался прямо в пунктах временного размещения.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, татьяна москалькова, донбасс, украина, вэф-2022, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Донбасс, Украина, ВЭФ-2022, Россия
Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса
Москалькова не знает о случаях нереализации прав на образование прибывших из Донбасса
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из Донбасса и с освобожденных территорий Украины не были бы реализованы.
"Что касается эвакуированных, у каждой, пожалуй, второй семьи был вопрос об устройстве детей в школы, детские сады или высшие учебные заведения. Я не знаю ни одного случая, чтобы не удалось решить этот вопрос", - сказала она в интервью на полях Восточного экономического форума.
Москалькова рассказала, что в вузах расширена квота на бюджетные места, подчеркнула, что это произошло не за счет россиян. Вопрос с детскими садами решался прямо в пунктах временного размещения.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.