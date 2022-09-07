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СМИ: в США допустили, что место посла в России будет вакантным долгое время - РИА Новости, 07.09.2022
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СМИ: в США допустили, что место посла в России будет вакантным долгое время
СМИ: в США допустили, что место посла в России будет вакантным долгое время - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ: в США допустили, что место посла в России будет вакантным долгое время
Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной "в течение месяцев или... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:54
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной "в течение месяцев или дольше", в том числе из-за неудовлетворительных отношений между двумя странами, пишет Foreign Policy.По данным издания, с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Помимо этого, собеседники напомнили, что выдвижение кандидатуры посла президентом США Джо Байденом потребует сперва утверждения со стороны сената, а впоследствии — получения агремана со стороны самой России.Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства. Четвертого сентября американская дипмиссия сообщила, что он завершил работу в России и покинул Москву. Сам экс-посол заявил, что решил покинуть пост из-за смерти жены от рака.До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
01:54 07.09.2022 (обновлено: 02:18 07.09.2022)
 
СМИ: в США допустили, что место посла в России будет вакантным долгое время

Foreign Policy: в США допустили, что место Салливана останется вакантным долгое время

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной "в течение месяцев или дольше", в том числе из-за неудовлетворительных отношений между двумя странами, пишет Foreign Policy.
По данным издания, с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Помимо этого, собеседники напомнили, что выдвижение кандидатуры посла президентом США Джо Байденом потребует сперва утверждения со стороны сената, а впоследствии — получения агремана со стороны самой России.

"При этом действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана новому американскому послу в России", - говорится в публикации.

Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
Четвертого сентября американская дипмиссия сообщила, что он завершил работу в России и покинул Москву. Сам экс-посол заявил, что решил покинуть пост из-за смерти жены от рака.
До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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