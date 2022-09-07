https://ria.ru/20220907/posol-1814988151.html

СМИ: в США допустили, что место посла в России будет вакантным долгое время

СМИ: в США допустили, что место посла в России будет вакантным долгое время - РИА Новости, 07.09.2022

СМИ: в США допустили, что место посла в России будет вакантным долгое время

Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной "в течение месяцев или... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:54

2022-09-07T01:54

2022-09-07T02:18

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной "в течение месяцев или дольше", в том числе из-за неудовлетворительных отношений между двумя странами, пишет Foreign Policy.По данным издания, с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Помимо этого, собеседники напомнили, что выдвижение кандидатуры посла президентом США Джо Байденом потребует сперва утверждения со стороны сената, а впоследствии — получения агремана со стороны самой России.Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства. Четвертого сентября американская дипмиссия сообщила, что он завершил работу в России и покинул Москву. Сам экс-посол заявил, что решил покинуть пост из-за смерти жены от рака.До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/sallivan-1814968910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, в мире