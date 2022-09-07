01:54 07.09.2022 (обновлено: 02:18 07.09.2022)
СМИ: в США допустили, что место посла в России будет вакантным долгое время
Foreign Policy: в США допустили, что место Салливана останется вакантным долгое время
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной "в течение месяцев или дольше", в том числе из-за неудовлетворительных отношений между двумя странами, пишет Foreign Policy.
По данным издания, с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Помимо этого, собеседники напомнили, что выдвижение кандидатуры посла президентом США Джо Байденом потребует сперва утверждения со стороны сената, а впоследствии — получения агремана со стороны самой России.
"При этом действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана новому американскому послу в России", - говорится в публикации.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.