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Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом пособий - РИА Новости, 07.09.2022
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Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом пособий
Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом пособий - РИА Новости, 07.09.2022
Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом пособий
Российские пенсионеры все чаще стали сталкиваться с мошенниками, которые за вознаграждение предлагают получить от государства индексации пенсии. Такая... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:17
2022-09-07T02:17
общество
елена кудерко
пенсионеры
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские пенсионеры все чаще стали сталкиваться с мошенниками, которые за вознаграждение предлагают получить от государства индексации пенсии. Такая индексация не превышает нескольких сотен рублей, пояснила агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.По ее словам, происходит это за счет доверчивых пенсионеров и незнания порядка индексации.Кудерко напомнила, что индексация производится автоматически или на основании заявления о перерасчете пенсии, загруженного через личный кабинет на Госуслугах или переданного непосредственно в отделении Пенсионного фонда.В любом случае стоит быть бдительным и перепроверять всю информацию в официальных источниках или обратиться к юристу, а надежнее всего лично прийти в Пенсионный фонд, так как любые консультации там бесплатные, резюмировала эксперт.
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общество, елена кудерко, пенсионеры, россия
Общество, Елена Кудерко, Пенсионеры, Россия
02:17 07.09.2022
 
Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом пособий

Адвокат Кудерко предупредила о мошенниках, предлагающих "проиндексировать" пенсию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские пенсионеры все чаще стали сталкиваться с мошенниками, которые за вознаграждение предлагают получить от государства индексации пенсии. Такая индексация не превышает нескольких сотен рублей, пояснила агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, происходит это за счет доверчивых пенсионеров и незнания порядка индексации.
"Целью мошенников является получение банковских данных пенсионеров или денежных средств. Такие действия являются преступными и наказываются лишением свободы на срок до 10 лет", — подчеркнула эксперт.
Кудерко напомнила, что индексация производится автоматически или на основании заявления о перерасчете пенсии, загруженного через личный кабинет на Госуслугах или переданного непосредственно в отделении Пенсионного фонда.
В любом случае стоит быть бдительным и перепроверять всю информацию в официальных источниках или обратиться к юристу, а надежнее всего лично прийти в Пенсионный фонд, так как любые консультации там бесплатные, резюмировала эксперт.
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