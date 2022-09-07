https://ria.ru/20220907/posobiya-1814983982.html

Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом пособий

Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом пособий - РИА Новости, 07.09.2022

Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом пособий

Российские пенсионеры все чаще стали сталкиваться с мошенниками, которые за вознаграждение предлагают получить от государства индексации пенсии. Такая... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:17

2022-09-07T02:17

2022-09-07T02:17

общество

елена кудерко

пенсионеры

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские пенсионеры все чаще стали сталкиваться с мошенниками, которые за вознаграждение предлагают получить от государства индексации пенсии. Такая индексация не превышает нескольких сотен рублей, пояснила агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.По ее словам, происходит это за счет доверчивых пенсионеров и незнания порядка индексации.Кудерко напомнила, что индексация производится автоматически или на основании заявления о перерасчете пенсии, загруженного через личный кабинет на Госуслугах или переданного непосредственно в отделении Пенсионного фонда.В любом случае стоит быть бдительным и перепроверять всю информацию в официальных источниках или обратиться к юристу, а надежнее всего лично прийти в Пенсионный фонд, так как любые консультации там бесплатные, резюмировала эксперт.

https://ria.ru/20220905/uvolnenie-1814416750.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, елена кудерко, пенсионеры, россия