https://ria.ru/20220907/posevy-1815118845.html

Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов

Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов - РИА Новости, 07.09.2022

Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов

Украинские войска умышленно уничтожают посевные поля на освобожденных территория Запорожской области, тем самым создавая гуманитарную и экологическую... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:28

2022-09-07T13:28

2022-09-07T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска умышленно уничтожают посевные поля на освобожденных территория Запорожской области, тем самым создавая гуманитарную и экологическую катастрофу, заявил РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Невзирая на то, что всем понятно, что урожай люди собирают, которые никакого отношения не имеют к вооруженным силам и к специальной военной операции. Просто люди, которые живут на этой земле. Они просто хотят жить и растить своих детей, и это право сегодня им предоставляет Российская Федерация и вооруженные силы, которые защищают. Но украинские нацисты продолжают умышленно поджигать посев, создавая гуманитарную и экологическую катастрофу", - сказал Балицкий.Глава областной администрации отметил, что украинские боевики продолжают уничтожать инфраструктуру, элеваторы и посевные поля. "В последнее время, к сожалению, еще раз констатируем, что обстрелы участились. Был какой-то период, начало июня - июль, когда по крайней мере били по инфраструктуре не так активно", - добавил он.По словам Балицкого, администрация области делает все возможное, чтобы обеспечить людям выплаты компенсаций и ГСМ для посева, а также ставит приоритетной задачей сохранение продовольственной безопасности на освобожденных территориях области.

https://ria.ru/20220715/lnr-1802878524.html

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"Провоцируют гумкатастрофу" – глава Запорожской области об уничтоженных СБУ посевах "Провоцируют гумкатастрофу" – глава Запорожской области об уничтоженных СБУ посевах 2022-09-07T13:28 true PT1M25S

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Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр