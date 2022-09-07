https://ria.ru/20220907/posevy-1815118845.html
Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов
Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов - РИА Новости, 07.09.2022
Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов
Украинские войска умышленно уничтожают посевные поля на освобожденных территория Запорожской области, тем самым создавая гуманитарную и экологическую... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:28
2022-09-07T13:28
2022-09-07T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815143912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a0cc8cdcedfb46ab17f7433b623a5ea.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска умышленно уничтожают посевные поля на освобожденных территория Запорожской области, тем самым создавая гуманитарную и экологическую катастрофу, заявил РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Невзирая на то, что всем понятно, что урожай люди собирают, которые никакого отношения не имеют к вооруженным силам и к специальной военной операции. Просто люди, которые живут на этой земле. Они просто хотят жить и растить своих детей, и это право сегодня им предоставляет Российская Федерация и вооруженные силы, которые защищают. Но украинские нацисты продолжают умышленно поджигать посев, создавая гуманитарную и экологическую катастрофу", - сказал Балицкий.Глава областной администрации отметил, что украинские боевики продолжают уничтожать инфраструктуру, элеваторы и посевные поля. "В последнее время, к сожалению, еще раз констатируем, что обстрелы участились. Был какой-то период, начало июня - июль, когда по крайней мере били по инфраструктуре не так активно", - добавил он.По словам Балицкого, администрация области делает все возможное, чтобы обеспечить людям выплаты компенсаций и ГСМ для посева, а также ставит приоритетной задачей сохранение продовольственной безопасности на освобожденных территориях области.
https://ria.ru/20220715/lnr-1802878524.html
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815143912_267:0:1707:1080_1920x0_80_0_0_2be9393db6488416a50d6e46f64c9fcc.jpg
"Провоцируют гумкатастрофу" – глава Запорожской области об уничтоженных СБУ посевах
"Провоцируют гумкатастрофу" – глава Запорожской области об уничтоженных СБУ посевах
2022-09-07T13:28
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:28 07.09.2022 (обновлено: 14:37 07.09.2022)
Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов
Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил, что Украина намеренно уничтожает посевы в регионе
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска умышленно уничтожают посевные поля на освобожденных территория Запорожской области, тем самым создавая гуманитарную и экологическую катастрофу, заявил РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Невзирая на то, что всем понятно, что урожай люди собирают, которые никакого отношения не имеют к вооруженным силам и к специальной военной операции. Просто люди, которые живут на этой земле. Они просто хотят жить и растить своих детей, и это право сегодня им предоставляет Российская Федерация
и вооруженные силы, которые защищают. Но украинские нацисты продолжают умышленно поджигать посев, создавая гуманитарную и экологическую катастрофу", - сказал Балицкий.
Глава областной администрации отметил, что украинские боевики продолжают уничтожать инфраструктуру, элеваторы и посевные поля. "В последнее время, к сожалению, еще раз констатируем, что обстрелы участились. Был какой-то период, начало июня - июль, когда по крайней мере били по инфраструктуре не так активно", - добавил он.
По словам Балицкого, администрация области делает все возможное, чтобы обеспечить людям выплаты компенсаций и ГСМ для посева, а также ставит приоритетной задачей сохранение продовольственной безопасности на освобожденных территориях области.