https://ria.ru/20220907/polyanskiy-1815258613.html

Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский

Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 07.09.2022

Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский

США и Албания на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН хотят обсудить якобы имеющую место фильтрацию украинцев на территории России, но Москва тоже... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:43

2022-09-07T19:43

2022-09-07T22:51

в мире

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оон

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василий небензя

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ООН, 7 сен — РИА Новости. США и Албания на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН хотят обсудить якобы имеющую место фильтрацию украинцев на территории России, но Москва тоже приготовила кое-какие сюрпризы, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале. "Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место фильтрации украинцев на территории России", — отметил дипломат.По его словам, Москва тоже припасла "сюрпризы" для бывших западных партнеров.Накануне Совбез также провел заседании по Украине, где обсуждалась ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Москва сожалеет, что МАГАТЭ в докладе по итогам поездки на АЭС не указало источник огня. По его словам, у миссии была возможность убедиться, что единственную угрозу станции представляют ВСУ.Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС на минувшей неделе. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. В итоге агентство призвало прекратить обстрелы, а также предложило создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.

https://ria.ru/20220907/zaes-1815233777.html

https://ria.ru/20220907/magate-1815066250.html

https://ria.ru/20220907/zaes-1815205130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, албания, сша, совет безопасности оон, оон, украина, василий небензя, магатэ, энергодар