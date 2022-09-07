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Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 07.09.2022
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Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский
Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 07.09.2022
Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский
США и Албания на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН хотят обсудить якобы имеющую место фильтрацию украинцев на территории России, но Москва тоже... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:43
2022-09-07T22:51
в мире
россия
албания
сша
совет безопасности оон
оон
украина
василий небензя
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ООН, 7 сен — РИА Новости. США и Албания на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН хотят обсудить якобы имеющую место фильтрацию украинцев на территории России, но Москва тоже приготовила кое-какие сюрпризы, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале. "Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место фильтрации украинцев на территории России", — отметил дипломат.По его словам, Москва тоже припасла "сюрпризы" для бывших западных партнеров.Накануне Совбез также провел заседании по Украине, где обсуждалась ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Москва сожалеет, что МАГАТЭ в докладе по итогам поездки на АЭС не указало источник огня. По его словам, у миссии была возможность убедиться, что единственную угрозу станции представляют ВСУ.Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС на минувшей неделе. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. В итоге агентство призвало прекратить обстрелы, а также предложило создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
https://ria.ru/20220907/zaes-1815233777.html
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в мире, россия, албания, сша, совет безопасности оон, оон, украина, василий небензя, магатэ, энергодар
В мире, Россия, Албания, США, Совет Безопасности ООН, ООН, Украина, Василий Небензя, МАГАТЭ, Энергодар
19:43 07.09.2022 (обновлено: 22:51 07.09.2022)
 
Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский

Полянский заявил, что Россия приготовила сюрпризы для бывших западных партнеров на Совбезе

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 сен — РИА Новости. США и Албания на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН хотят обсудить якобы имеющую место фильтрацию украинцев на территории России, но Москва тоже приготовила кое-какие сюрпризы, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место фильтрации украинцев на территории России", — отметил дипломат.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 18:13Специальная военная операция на Украине
Косачев возложил вину за возможные повреждения ЗАЭС на Украину и МАГАТЭ
По его словам, Москва тоже припасла "сюрпризы" для бывших западных партнеров.

"Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох", — заключил Полянский.

Накануне Совбез также провел заседании по Украине, где обсуждалась ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Москва сожалеет, что МАГАТЭ в докладе по итогам поездки на АЭС не указало источник огня. По его словам, у миссии была возможность убедиться, что единственную угрозу станции представляют ВСУ.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 11:08
МАГАТЭ не подтвердило обстрелы ЗАЭС из-за ангажированности, считает эксперт
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС на минувшей неделе. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. В итоге агентство призвало прекратить обстрелы, а также предложило создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 17:04
В ДНР посчитали отчет МАГАТЭ по ЗАЭС неполным из-за давления Киева и Запада
 
В миреРоссияАлбанияСШАСовет Безопасности ООНООНУкраинаВасилий НебензяМАГАТЭЭнергодар
 
 
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