19:43 07.09.2022 (обновлено: 22:51 07.09.2022)
Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский
Полянский заявил, что Россия приготовила сюрпризы для бывших западных партнеров на Совбезе
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 7 сен — РИА Новости. США и Албания на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН хотят обсудить якобы имеющую место фильтрацию украинцев на территории России, но Москва тоже приготовила кое-какие сюрпризы, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место фильтрации украинцев на территории России", — отметил дипломат.
По его словам, Москва тоже припасла "сюрпризы" для бывших западных партнеров.
"Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох", — заключил Полянский.
Накануне Совбез также провел заседании по Украине, где обсуждалась ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Москва сожалеет, что МАГАТЭ в докладе по итогам поездки на АЭС не указало источник огня. По его словам, у миссии была возможность убедиться, что единственную угрозу станции представляют ВСУ.
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС на минувшей неделе. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. В итоге агентство призвало прекратить обстрелы, а также предложило создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.