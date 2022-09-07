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В США раскрыли "подлость" политики на Украине

В США раскрыли "подлость" политики на Украине - РИА Новости, 07.09.2022

В США раскрыли "подлость" политики на Украине

США "подло" действуют на Украине для борьбы с Россией, пишет издание The American Conservative. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:00

2022-09-07T04:00

2022-09-07T10:28

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США "подло" действуют на Украине для борьбы с Россией, пишет издание The American Conservative."Подлая политика Вашингтона по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией — борьбы, в которой украинская армия заведомо не может победить, — разрушает жизни миллионов", — говорится в публикации.Однако, пишет издание, не все еще потеряно. Американцы устали от выборов, которые ничего не меняют, от нарушенных клятв, от неисправимого дилетантства военных — и недовольство лишь копится. Все больше граждан понимает, что официальный Вашингтон работает впустую."Эти бедствия растормошат сторонников обеих партий (Республиканской и Демократической. — Прим. ред.) ото сна", — резюмирует издание.Ранее обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис написал, что американские власти вмешались в украинский кризис, однако не только не разработали стратегию поведения, но и не определились с целью вмешательства. Автор уверен, что конфликт на Украине стал продолжением некомпетентной и бесцельной внешней политики США последних десятилетий. Он упрекнул президента Джо Байдена и его администрацию в нежелании объяснить, что именно и с какой целью Америка делает на Украине.Высокопоставленный американский дипломат Час Фриман, в свою очередь, отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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