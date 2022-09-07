https://ria.ru/20220907/po-1815088727.html

Власти Приангарья полностью перейдут на отечественное ПО

Власти Приангарья полностью перейдут на отечественное ПО - РИА Новости, 07.09.2022

Власти Приангарья полностью перейдут на отечественное ПО

Органы власти Иркутской области к 2023 году полностью перейдут на отечественные программные продукты, сообщил во время доклада на секции "Восток России 2.0... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:24

2022-09-07T12:24

2022-09-07T12:24

иркутская область

экономика

технологии

игорь кобзев

дмитрий чернышенко

иркутская область

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Органы власти Иркутской области к 2023 году полностью перейдут на отечественные программные продукты, сообщил во время доклада на секции "Восток России 2.0. Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности" Восточного экономического форума губернатор Приангарья Игорь Кобзев.На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с докладом на секции "Восток России 2.0. Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности", которую провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Глава Приангарья подчеркнул, что правительство Иркутской области активно участвует в процессах импортозамещения. В регионе реализуются мероприятия по переходу на отечественное программное обеспечение."Иркутская область является одним из субъектов-лидеров по обеспечению перехода на отечественные программные продукты. К 2023 году на них должны полностью перейти органы власти. Также в Приангарье особое внимание уделяется вопросам информационной безопасности, реализуются меры поддержки IT-отрасли", - сказал Кобзев.Он также сообщил, что в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" в Иркутской области осуществляется перевод массовых социально значимых услуг в электронный формат. Всего на сегодняшний день в электронном виде жителям Приангарья доступно более 200 региональных и муниципальных услуг. С начала года в электронном виде жителями региона подано более 200 тысяч заявлений, что составляет почти треть от их общего числа.Дмитрий Чернышенко отметил, что в Иркутской области одни из самых высоких в стране показателей по покрытию территории связью.

https://ria.ru/20220905/marketpleys-1814643685.html

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иркутская область

владивосток

россия

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экономика, технологии, игорь кобзев, дмитрий чернышенко, иркутская область, владивосток, россия