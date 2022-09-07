https://ria.ru/20220907/po-1815070880.html
Лучшие разработки исследовательских ПО в вузах России получат поддержку
Лучшие разработки исследовательских ПО в вузах России получат поддержку - РИА Новости, 07.09.2022
Лучшие разработки исследовательских ПО в вузах России получат поддержку
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при осмотре научных лабораторий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ заявил, что лучшие разработки российскими... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:25
2022-09-07T11:25
2022-09-07T11:25
восточный экономический форум
дмитрий чернышенко
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при осмотре научных лабораторий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ заявил, что лучшие разработки российскими вузами исследовательских ПО получат поддержку."Давайте Минобрнауки сделает такую же работу, как мы сейчас по поручению премьера делаем для тяжелого промышленного ПО: проанализировать все типы исследовательского ПО, которые есть в университетах, определить центры компетенций, вендеров и группы по направлениям... И, например, 20 вузов (решат), какие из зарождающихся либо имеющихся российских аналогов нужно поддержать... 2-3, чтобы была конкуренция. Эту работу мы тогда профинансируем и поддержим", - сказал Чернышенко.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814801528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), политика
Восточный экономический форум, Дмитрий Чернышенко, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Политика
Лучшие разработки исследовательских ПО в вузах России получат поддержку
Чернышенко пообещал поддержать лучшие разработки российских аналогов исследовательского ПО