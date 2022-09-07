https://ria.ru/20220907/pismo-1815114542.html
Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса
Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 07.09.2022
Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса
Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская посоветовала культовому британскому музыканту и одному из основателей Pink Floyd Роджеру Уотерсу обращаться в поисках... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:13
2022-09-07T13:13
2022-09-07T16:39
в мире
владимир зеленский
елена зеленская
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская посоветовала культовому британскому музыканту и одному из основателей Pink Floyd Роджеру Уотерсу обращаться в поисках мира не к ней.Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной."Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту России за миром, а не к Украине", — написала Зеленская в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220807/uoters-1807865410.html
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РИА Новости
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В мире, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Россия, Украина, Киев, Pink Floyd, НАТО
13:13 07.09.2022 (обновлено: 16:39 07.09.2022)
Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса
Жена Зеленского ответила на письмо Уотерса, выступившего против поставок оружия Украине