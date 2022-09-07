https://ria.ru/20220907/petrov-1815129571.html

Козловский и Петров сыграли друзей, чьи жизни изменились после командировки

Козловский и Петров сыграли друзей, чьи жизни изменились после командировки - РИА Новости, 07.09.2022

Козловский и Петров сыграли друзей, чьи жизни изменились после командировки

Вышел трейлер мелодрамы "Надвое" режиссера Валерия Тодоровского, сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:01

2022-09-07T17:01

2022-09-07T17:01

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данила козловский

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вышел трейлер мелодрамы "Надвое" режиссера Валерия Тодоровского, сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга.В главных ролях Александр Петров и Данила Козловский. Они сыграли двух друзей Саню и Костю. Первый — раскованный и остроумный. Второй — серьезный и женатый. Оба любят поговорить о женщинах. Парней отправили в командировку в Питер. И эта поездка изменила их жизни. Там они познакомились с тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум) и виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина)."Мне всегда было интересно копаться в "маленьких" подробностях отношений людей. В "Надвое" они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель", — говорит постановщик.Тодоровский известен зрителям по проектам "Стиляги" и "Оттепель".Премьера сериала "Надвое" запланирована на 29 сентября на онлайн-сервисах more.tv и Wink, после он выйдет в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20220906/serial-1814828671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валерий тодоровский, данила козловский, вячеслав муругов, нева (река), александр петров (актер), кино и сериалы, что посмотреть