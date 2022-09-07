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Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом
Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом - РИА Новости, 07.09.2022
Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его выступление с песней "Гуд бай, Америка" на одной сцене с рок-музыкантом, основателем группы "Наутилус Помпилиус"... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:32
2022-09-07T11:32
2022-09-07T11:32
андрей костин (банкир)
вячеслав бутусов
русский (остров)
владивосток
втб
наутилус помпилиус
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его выступление с песней "Гуд бай, Америка" на одной сцене с рок-музыкантом, основателем группы "Наутилус Помпилиус" Вячеславом Бутусовым в рамках ВЭФ было экспромтом."Экспромт, конечно!" - ответил Костин на вопрос журналистов о том, репетировал ли он выступление с Бутусовым.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей костин (банкир), вячеслав бутусов, русский (остров), владивосток, втб, наутилус помпилиус, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Андрей Костин (банкир), Вячеслав Бутусов, Русский (остров), Владивосток, ВТБ, Наутилус Помпилиус, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом
Глава ВТБ Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" с Бутусовым экспромтом