https://ria.ru/20220907/pesnya-1815072559.html

Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом

Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом - РИА Новости, 07.09.2022

Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его выступление с песней "Гуд бай, Америка" на одной сцене с рок-музыкантом, основателем группы "Наутилус Помпилиус"... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:32

2022-09-07T11:32

2022-09-07T11:32

андрей костин (банкир)

вячеслав бутусов

русский (остров)

владивосток

втб

наутилус помпилиус

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его выступление с песней "Гуд бай, Америка" на одной сцене с рок-музыкантом, основателем группы "Наутилус Помпилиус" Вячеславом Бутусовым в рамках ВЭФ было экспромтом."Экспромт, конечно!" - ответил Костин на вопрос журналистов о том, репетировал ли он выступление с Бутусовым.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/dokapitalizatsiya-1814992494.html

русский (остров)

владивосток

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Екатерина Зайцева

андрей костин (банкир), вячеслав бутусов, русский (остров), владивосток, втб, наутилус помпилиус, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)