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Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом - РИА Новости, 07.09.2022
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Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом
Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом - РИА Новости, 07.09.2022
Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его выступление с песней "Гуд бай, Америка" на одной сцене с рок-музыкантом, основателем группы "Наутилус Помпилиус"... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:32
2022-09-07T11:32
андрей костин (банкир)
вячеслав бутусов
русский (остров)
владивосток
втб
наутилус помпилиус
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его выступление с песней "Гуд бай, Америка" на одной сцене с рок-музыкантом, основателем группы "Наутилус Помпилиус" Вячеславом Бутусовым в рамках ВЭФ было экспромтом."Экспромт, конечно!" - ответил Костин на вопрос журналистов о том, репетировал ли он выступление с Бутусовым.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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андрей костин (банкир), вячеслав бутусов, русский (остров), владивосток, втб, наутилус помпилиус, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Андрей Костин (банкир), Вячеслав Бутусов, Русский (остров), Владивосток, ВТБ, Наутилус Помпилиус, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:32 07.09.2022
 
Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" экспромтом

Глава ВТБ Костин назвал исполнение песни "Гуд бай, Америка" с Бутусовым экспромтом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредседатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его выступление с песней "Гуд бай, Америка" на одной сцене с рок-музыкантом, основателем группы "Наутилус Помпилиус" Вячеславом Бутусовым в рамках ВЭФ было экспромтом.
"Экспромт, конечно!" - ответил Костин на вопрос журналистов о том, репетировал ли он выступление с Бутусовым.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:49
Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора
 
Андрей Костин (банкир)Вячеслав БутусовРусский (остров)ВладивостокВТБНаутилус ПомпилиусДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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