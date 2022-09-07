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Объемы перевозок грузов в восточном направлении будут расти, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Объемы перевозок грузов в восточном направлении будут расти, заявил Путин
Объемы перевозок грузов в восточном направлении будут расти, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Объемы перевозок грузов в восточном направлении будут расти, заявил Путин
Объемы перевозок в восточном направлении в РФ будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности примерно на 40 миллионов тонн, сообщил на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:29
2022-09-07T12:25
россия
экономика
владимир путин
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
перевозки
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Объемы перевозок в восточном направлении в РФ будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности примерно на 40 миллионов тонн, сообщил на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин."Объемы перевозок в восточном направлении растут и будут расти, планы соответствующих мероприятий, связанных с расширением возможностей восточного полигона - это БАМ и Транссиб - будут реализовываться, они уже реализуются и будут реализоваться не только за счет улучшения диспетчеризации, но и расширения пропускных способностей. И в ближайшие годы наша цель – увеличить пропускную способность примерно на 40 миллионов тонн. Я уверен, что это будет реализовано", - сказал Путин.Ранее на ВЭФ губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ.Цивилев объяснил РИА Новости, что сроки развития Восточного полигона уже многократно переносились, но то, что уже должно быть, до сих пор не сделано. При этом, отметил он, у Минстроя есть все компетенции для строительства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, экономика, владимир путин, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), перевозки
Россия, Экономика, Владимир Путин, Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), перевозки
11:29 07.09.2022 (обновлено: 12:25 07.09.2022)
 
Объемы перевозок грузов в восточном направлении будут расти, заявил Путин

Президент Путин заявил, что объемы перевозок грузов в восточном направлении будут расти

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые вагоны во Владивостоке
Грузовые вагоны во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые вагоны во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Объемы перевозок в восточном направлении в РФ будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности примерно на 40 миллионов тонн, сообщил на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин.
"Объемы перевозок в восточном направлении растут и будут расти, планы соответствующих мероприятий, связанных с расширением возможностей восточного полигона - это БАМ и Транссиб - будут реализовываться, они уже реализуются и будут реализоваться не только за счет улучшения диспетчеризации, но и расширения пропускных способностей. И в ближайшие годы наша цель – увеличить пропускную способность примерно на 40 миллионов тонн. Я уверен, что это будет реализовано", - сказал Путин.
Казань - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:03Республика Татарстан
Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан
Ранее на ВЭФ губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ.
Цивилев объяснил РИА Новости, что сроки развития Восточного полигона уже многократно переносились, но то, что уже должно быть, до сих пор не сделано. При этом, отметил он, у Минстроя есть все компетенции для строительства.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 05:44
На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинВладивостокВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)перевозки
 
 
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