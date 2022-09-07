https://ria.ru/20220907/perevozki-1815071674.html

Объемы перевозок грузов в восточном направлении будут расти, заявил Путин

Объемы перевозок грузов в восточном направлении будут расти, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Объемы перевозок грузов в восточном направлении будут расти, заявил Путин

Объемы перевозок в восточном направлении в РФ будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности примерно на 40 миллионов тонн, сообщил на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:29

2022-09-07T11:29

2022-09-07T12:25

россия

экономика

владимир путин

владивосток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

перевозки

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Объемы перевозок в восточном направлении в РФ будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности примерно на 40 миллионов тонн, сообщил на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин."Объемы перевозок в восточном направлении растут и будут расти, планы соответствующих мероприятий, связанных с расширением возможностей восточного полигона - это БАМ и Транссиб - будут реализовываться, они уже реализуются и будут реализоваться не только за счет улучшения диспетчеризации, но и расширения пропускных способностей. И в ближайшие годы наша цель – увеличить пропускную способность примерно на 40 миллионов тонн. Я уверен, что это будет реализовано", - сказал Путин.Ранее на ВЭФ губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ.Цивилев объяснил РИА Новости, что сроки развития Восточного полигона уже многократно переносились, но то, что уже должно быть, до сих пор не сделано. При этом, отметил он, у Минстроя есть все компетенции для строительства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/fesco-1814747406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), перевозки