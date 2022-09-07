Рейтинг@Mail.ru
Польские комики создали партию "Из любви к корыту" - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/partiya-1815185956.html
Польские комики создали партию "Из любви к корыту"
Польские комики создали партию "Из любви к корыту" - РИА Новости, 07.09.2022
Польские комики создали партию "Из любви к корыту"
Польские артисты-комики создали партию "Из любви к корыту" и хотят участвовать в парламентских выборах, сообщил журналистам ее председатель Давид Малиньский. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:23
2022-09-07T16:23
в мире
варшава
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:325:2919:1966_1920x0_80_0_0_fe89484eefe74427723e098b58bd701b.jpg
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Польские артисты-комики создали партию "Из любви к корыту" и хотят участвовать в парламентских выборах, сообщил журналистам ее председатель Давид Малиньский.Кабаре Малина, в котором участвует Малиньский, уже два года ведет сатирический проект "Короли ржи" - сериал о людях, борющихся с трудностями сельской жизни."Название партии неоднозначное. С одной стороны, корыто - это посуда для кормления животных, к которому фермер может выразить любовь. Но это также удар по политической элите, которая на каждых выборах преследует цель добраться до корыта, о чем они никогда вслух не скажут", - сказал Малиньский.Он уточнил, что партию уже зарегистрировал Окружной суд Варшавы.Это, вероятно, первая созданная сатириками политическая партия с 90-х годов, когда существовала "Польская партия друзей пива" Януша Ревиньского.Малиньский подчеркнул, что партия "Из любви к корыту" была создана не в качестве шутки. "Это массовая инициатива, партия, в которую в основном вошли фермеры и предприниматели", - сказал он, уточнив, что у партии уже есть координаторы во всех 16 воеводствах Польши.По словам председателя, партия "Из любви к корыту" намерена участвовать в выборах. Он привел пример партии "Польской партии друзей пива", которая в свое время имела серьезный успех, получив 16 кресел в парламенте.Сама партия активно продвигается ее создателями. Ее название появляется в каждом эпизоде "Королей ржи".
https://ria.ru/20220906/obmen-1814736298.html
https://ria.ru/20220906/energokrizis-1814975248.html
варшава
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4c7561e5d02d7cb35e3061d37be95f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, польша
В мире, Варшава, Польша
16:23 07.09.2022
 
Польские комики создали партию "Из любви к корыту"

Польские комики создали партию "Из любви к корыту" и хотят участвовать в выборах

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Польские артисты-комики создали партию "Из любви к корыту" и хотят участвовать в парламентских выборах, сообщил журналистам ее председатель Давид Малиньский.
Кабаре Малина, в котором участвует Малиньский, уже два года ведет сатирический проект "Короли ржи" - сериал о людях, борющихся с трудностями сельской жизни.
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 09:26
В Польше перестанут обменивать украинские гривны на польские злотые
"Название партии неоднозначное. С одной стороны, корыто - это посуда для кормления животных, к которому фермер может выразить любовь. Но это также удар по политической элите, которая на каждых выборах преследует цель добраться до корыта, о чем они никогда вслух не скажут", - сказал Малиньский.
Он уточнил, что партию уже зарегистрировал Окружной суд Варшавы.
Это, вероятно, первая созданная сатириками политическая партия с 90-х годов, когда существовала "Польская партия друзей пива" Януша Ревиньского.
Малиньский подчеркнул, что партия "Из любви к корыту" была создана не в качестве шутки. "Это массовая инициатива, партия, в которую в основном вошли фермеры и предприниматели", - сказал он, уточнив, что у партии уже есть координаторы во всех 16 воеводствах Польши.
По словам председателя, партия "Из любви к корыту" намерена участвовать в выборах. Он привел пример партии "Польской партии друзей пива", которая в свое время имела серьезный успех, получив 16 кресел в парламенте.
Сама партия активно продвигается ее создателями. Ее название появляется в каждом эпизоде "Королей ржи".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 23:04
Премьер Польши обвинил Брюссель в медленной реакции на энергокризис
 
В миреВаршаваПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала