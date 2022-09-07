https://ria.ru/20220907/partiya-1815185956.html

Польские комики создали партию "Из любви к корыту"

Польские комики создали партию "Из любви к корыту" - РИА Новости, 07.09.2022

Польские комики создали партию "Из любви к корыту"

Польские артисты-комики создали партию "Из любви к корыту" и хотят участвовать в парламентских выборах, сообщил журналистам ее председатель Давид Малиньский. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:23

2022-09-07T16:23

2022-09-07T16:23

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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Польские артисты-комики создали партию "Из любви к корыту" и хотят участвовать в парламентских выборах, сообщил журналистам ее председатель Давид Малиньский.Кабаре Малина, в котором участвует Малиньский, уже два года ведет сатирический проект "Короли ржи" - сериал о людях, борющихся с трудностями сельской жизни."Название партии неоднозначное. С одной стороны, корыто - это посуда для кормления животных, к которому фермер может выразить любовь. Но это также удар по политической элите, которая на каждых выборах преследует цель добраться до корыта, о чем они никогда вслух не скажут", - сказал Малиньский.Он уточнил, что партию уже зарегистрировал Окружной суд Варшавы.Это, вероятно, первая созданная сатириками политическая партия с 90-х годов, когда существовала "Польская партия друзей пива" Януша Ревиньского.Малиньский подчеркнул, что партия "Из любви к корыту" была создана не в качестве шутки. "Это массовая инициатива, партия, в которую в основном вошли фермеры и предприниматели", - сказал он, уточнив, что у партии уже есть координаторы во всех 16 воеводствах Польши.По словам председателя, партия "Из любви к корыту" намерена участвовать в выборах. Он привел пример партии "Польской партии друзей пива", которая в свое время имела серьезный успех, получив 16 кресел в парламенте.Сама партия активно продвигается ее создателями. Ее название появляется в каждом эпизоде "Королей ржи".

https://ria.ru/20220906/obmen-1814736298.html

https://ria.ru/20220906/energokrizis-1814975248.html

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