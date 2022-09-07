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Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 07.09.2022
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Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС
Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 07.09.2022
Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что история о якобы приобретении Россией вооружений и боеприпасов у КНДР была выдумана западными СМИ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:49
2022-09-07T20:49
в мире
владимир чижов
василий небензя
россия
сша
москва
евросоюз
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что история о якобы приобретении Россией вооружений и боеприпасов у КНДР была выдумана западными СМИ.Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США ранее сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям". Эти утверждения позднее повторили в Пентагоне."Я определенно не буду спекулировать об этой северокорейской истории, которая была придумана западными медиа", - заявил Чижов в интервью телеканалу CNN.Постпред РФ при ООН Василий Небензя также ранее опровергал эту информацию и называл ее фейком.
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сша
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в мире, владимир чижов, василий небензя, россия, сша, москва, евросоюз, министерство обороны сша, оон, кндр (северная корея)
В мире, Владимир Чижов, Василий Небензя, Россия, США, Москва, Евросоюз, Министерство обороны США, ООН, КНДР (Северная Корея)
20:49 07.09.2022
 
Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС

Постпред при ЕС Чижов: покупка Россией оружия из КНДР была придумана западными СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что история о якобы приобретении Россией вооружений и боеприпасов у КНДР была выдумана западными СМИ.
Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США ранее сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям". Эти утверждения позднее повторили в Пентагоне.
"Я определенно не буду спекулировать об этой северокорейской истории, которая была придумана западными медиа", - заявил Чижов в интервью телеканалу CNN.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя также ранее опровергал эту информацию и называл ее фейком.
Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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В миреВладимир ЧижовВасилий НебензяРоссияСШАМоскваЕвросоюзМинистерство обороны СШАООНКНДР (Северная Корея)
 
 
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