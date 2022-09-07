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Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС

Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 07.09.2022

Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что история о якобы приобретении Россией вооружений и боеприпасов у КНДР была выдумана западными СМИ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:49

2022-09-07T20:49

2022-09-07T20:49

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что история о якобы приобретении Россией вооружений и боеприпасов у КНДР была выдумана западными СМИ.Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США ранее сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям". Эти утверждения позднее повторили в Пентагоне."Я определенно не буду спекулировать об этой северокорейской истории, которая была придумана западными медиа", - заявил Чижов в интервью телеканалу CNN.Постпред РФ при ООН Василий Небензя также ранее опровергал эту информацию и называл ее фейком.

https://ria.ru/20220907/kndr-1815220691.html

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