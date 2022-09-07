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Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС
Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 07.09.2022
Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что история о якобы приобретении Россией вооружений и боеприпасов у КНДР была выдумана западными СМИ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:49
2022-09-07T20:49
2022-09-07T20:49
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что история о якобы приобретении Россией вооружений и боеприпасов у КНДР была выдумана западными СМИ.Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США ранее сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям". Эти утверждения позднее повторили в Пентагоне."Я определенно не буду спекулировать об этой северокорейской истории, которая была придумана западными медиа", - заявил Чижов в интервью телеканалу CNN.Постпред РФ при ООН Василий Небензя также ранее опровергал эту информацию и называл ее фейком.
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в мире, владимир чижов, василий небензя, россия, сша, москва, евросоюз, министерство обороны сша, оон, кндр (северная корея)
В мире, Владимир Чижов, Василий Небензя, Россия, США, Москва, Евросоюз, Министерство обороны США, ООН, КНДР (Северная Корея)
Покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ, заявил постпред при ЕС
Постпред при ЕС Чижов: покупка Россией оружия из КНДР была придумана западными СМИ