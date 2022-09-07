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Французский телеканал опубликовал парадоксальные результаты опроса о России - РИА Новости, 08.09.2022
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Французский телеканал опубликовал парадоксальные результаты опроса о России
Французский телеканал опубликовал парадоксальные результаты опроса о России - РИА Новости, 08.09.2022
Французский телеканал опубликовал парадоксальные результаты опроса о России
Более 70% жителей Франции поддерживают санкции против России, в то же время 74% уверены, что санкции неэффективны, свидетельствуют итоги опроса от Elabe,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-07T22:05
2022-09-08T11:26
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франция
новости компаний - экономика
экономика
в мире
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ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости. Более 70% жителей Франции поддерживают санкции против России, в то же время 74% уверены, что санкции неэффективны, свидетельствуют итоги опроса от Elabe, сообщил телеканал BFMTV."Результаты опроса несколько парадоксальны. &lt;…&gt; Поддержка французами санкций против России немного ослабла, но составляет 72%, при этом 74% считают, что санкции не работают", — сообщил телеканал.При этом 40% опрошенных считают, что необходимо поддерживать Украину и сохранять санкции против России, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов. Еще 32% уточняют, что поддерживают текущий курс правительства, но, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильно, санкции против России и поддержку Украины необходимо уменьшить.При этом наибольший прирост (в 8%) наблюдается среди той группы населения, которая считает, что покупательная способность французов более важна, чем поддержка Украины и санкции против России. Эту позицию разделяют 27% опрошенных.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, франция, новости компаний - экономика, экономика, в мире
Россия, Франция, Новости компаний - Экономика, Экономика, В мире
22:05 07.09.2022 (обновлено: 11:26 08.09.2022)
 
Французский телеканал опубликовал парадоксальные результаты опроса о России

BFMTV: более 70% французов поддерживают санкции против России, 74% считают их бесполезными

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости. Более 70% жителей Франции поддерживают санкции против России, в то же время 74% уверены, что санкции неэффективны, свидетельствуют итоги опроса от Elabe, сообщил телеканал BFMTV.
"Результаты опроса несколько парадоксальны. <…> Поддержка французами санкций против России немного ослабла, но составляет 72%, при этом 74% считают, что санкции не работают", — сообщил телеканал.
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Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России
При этом 40% опрошенных считают, что необходимо поддерживать Украину и сохранять санкции против России, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов. Еще 32% уточняют, что поддерживают текущий курс правительства, но, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильно, санкции против России и поддержку Украины необходимо уменьшить.
При этом наибольший прирост (в 8%) наблюдается среди той группы населения, которая считает, что покупательная способность французов более важна, чем поддержка Украины и санкции против России. Эту позицию разделяют 27% опрошенных.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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