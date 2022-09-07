https://ria.ru/20220907/opros-1815278250.html

Французский телеканал опубликовал парадоксальные результаты опроса о России

Французский телеканал опубликовал парадоксальные результаты опроса о России - РИА Новости, 08.09.2022

Французский телеканал опубликовал парадоксальные результаты опроса о России

Более 70% жителей Франции поддерживают санкции против России, в то же время 74% уверены, что санкции неэффективны, свидетельствуют итоги опроса от Elabe,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-07T22:05

2022-09-07T22:05

2022-09-08T11:26

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ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости. Более 70% жителей Франции поддерживают санкции против России, в то же время 74% уверены, что санкции неэффективны, свидетельствуют итоги опроса от Elabe, сообщил телеканал BFMTV."Результаты опроса несколько парадоксальны. <…> Поддержка французами санкций против России немного ослабла, но составляет 72%, при этом 74% считают, что санкции не работают", — сообщил телеканал.При этом 40% опрошенных считают, что необходимо поддерживать Украину и сохранять санкции против России, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов. Еще 32% уточняют, что поддерживают текущий курс правительства, но, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильно, санкции против России и поддержку Украины необходимо уменьшить.При этом наибольший прирост (в 8%) наблюдается среди той группы населения, которая считает, что покупательная способность французов более важна, чем поддержка Украины и санкции против России. Эту позицию разделяют 27% опрошенных.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815180797.html

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, франция, новости компаний - экономика, экономика, в мире