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Опрос: в Запорожье и Херсоне люди выступили за присоединение к России - РИА Новости, 07.09.2022
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Опрос: в Запорожье и Херсоне люди выступили за присоединение к России
Опрос: в Запорожье и Херсоне люди выступили за присоединение к России - РИА Новости, 07.09.2022
Опрос: в Запорожье и Херсоне люди выступили за присоединение к России
Больше половины жителей Запорожской и Херсонской областей хотят присоединения их регионов к России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:52
2022-09-07T14:52
россия
херсонская область
украина
запорожская область
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Больше половины жителей Запорожской и Херсонской областей хотят присоединения их регионов к России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР.Респондентов спросили, будут ли они участвовать в референдуме по вопросу территориальной принадлежности их регионов. В Запорожской области 74% опрошенных сообщили, что намерены причинять участие в референдуме, 13% - не собираются, остальные затруднились с ответом.В Херсонской области в референдуме планируют участвовать 61% респондентов, не будут участвовать - 22%, 17% - затруднились с ответом.Кроме того, большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России.У респондентов спросили: "Если говорить о вашей позиции, лично Вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?".В Запорожской области 71% опрошенных выступили за то, чтобы их территория вошла в состав России, 6% - осталась в составе Украины, 6% - стала самостоятельным государством, 17% - затруднились с ответом.В Херсонской области 63% респондентов за то, чтобы область вошла в состав России, 11% - осталась в составе Украины, 7% - стала самостоятельным государством, 19% - затруднились с ответом.Исследование ИНСОМАР проведено 6 сентября 2022 года. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, метод - телефонный опрос. Предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.
https://ria.ru/20220906/kontrnastuplenie-1814734747.html
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353
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россия, херсонская область , украина, запорожская область, в мире
Россия, Херсонская область , Украина, Запорожская область, В мире
14:52 07.09.2022
 
Опрос: в Запорожье и Херсоне люди выступили за присоединение к России

ИНСОМАР: больше половины жителей Запорожья и Херсона высказались за присоединение к России

Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Больше половины жителей Запорожской и Херсонской областей хотят присоединения их регионов к России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР.
Респондентов спросили, будут ли они участвовать в референдуме по вопросу территориальной принадлежности их регионов. В Запорожской области 74% опрошенных сообщили, что намерены причинять участие в референдуме, 13% - не собираются, остальные затруднились с ответом.
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В Херсонской области в референдуме планируют участвовать 61% респондентов, не будут участвовать - 22%, 17% - затруднились с ответом.
Кроме того, большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России.
У респондентов спросили: "Если говорить о вашей позиции, лично Вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?".
В Запорожской области 71% опрошенных выступили за то, чтобы их территория вошла в состав России, 6% - осталась в составе Украины, 6% - стала самостоятельным государством, 17% - затруднились с ответом.
В Херсонской области 63% респондентов за то, чтобы область вошла в состав России, 11% - осталась в составе Украины, 7% - стала самостоятельным государством, 19% - затруднились с ответом.
Исследование ИНСОМАР проведено 6 сентября 2022 года. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, метод - телефонный опрос. Предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.
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